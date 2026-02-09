अरुणा ईरानी को 'तीसरी बीवी' बनाना चाहते थे महमूद, एक्ट्रेस बोलीं- मेरा करियर बनाया भी, बर्बाद भी किया

बॉलीवुड एक्ट्रेस अरुणा ईरानी ने हाल ही में एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अपने करियर की शुरुआती चुनौतियों और कॉमेडियन-एक्टर महमूद के साथ अपने जटिल रिश्ते पर खुलकर बात की. जूम स्पॉटलाइट सेशंस में दिए इस इंटरव्यू में अरुणा ईरानी ने भावुक होकर बताया कि महमूद ने उनके करियर की शुरुआत में मदद की, लेकिन बाद में यह रिश्ता उनके लिए शोषण और दर्द का कारण बन गया. उन्होंने कहा, 'महमूद जी ने मुझे खुलेआम एक्सप्लॉइट किया. मैंने देखा कि उनका व्यवहार बदल रहा था और यह रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था.'
अरुणा ईरानी ने 9 साल की उम्र में गरीबी के कारण फिल्म इंडस्ट्री जॉइन की थी. परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए उन्होंने छोटी-छोटी भूमिकाएं निभाईं. महमूद से उनकी मुलाकात तब हुई जब उन्होंने उन्हें पहली बड़ी फिल्मी ब्रेक दिया. अरुणा ने याद किया, 'महमूद जी ने मुझे पहली बार काम दिया. यह रिश्ता एक तरह की मजबूरी और एहसान के तहत शुरू हुआ. शुरुआत में यह सहयोग फायदेमंद रहा, लेकिन जैसे-जैसे अरुणा की पहचान बनी, महमूद ने दूरी बनानी शुरू कर दी.
अरुणा ईरानी ने खुलासा किया कि महमूद ने उनसे शादी का वादा किया था. 'वह मुझे अपनी तीसरी पत्नी बनाना चाहते थे. लेकिन उन्होंने कभी वादा पूरा नहीं किया.' उन्होंने आगे बताया कि महमूद पहले से दो बार शादीशुदा थे और उनकी पत्नी ने उन्हें अरुणा के साथ काम करने से मना कर दिया था. 'उनकी फैमिली ने उन्हें मेरे साथ काम करने से रोक दिया. ब्रेकअप के बाद मुझे काम नहीं मिल रहा था. अफवाहें फैलीं कि हम शादीशुदा हैं, जिससे मेरी इमेज खराब हुई और करियर प्रभावित हुआ. महमूद ने मेरा करियर बनाया भी और बर्बाद भी किया.'
इस दौर में अरुणा ने कई चुनौतियां झेलीं. वे गाने करने लगीं और वैम्प की भूमिकाओं में नजर आईं, लेकिन कभी उन्हें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ. 'मुझे बस परिवार चलाना था. मैंने जो भी काम मिला, किया.' उन्होंने बताया कि यह अनुभव उन्हें मजबूत बनाता है और वे इसे सबक के रूप में देखती हैं. अरुणा ने कहा, 'मैं महमूद जी को पूरी तरह दोष नहीं देती क्योंकि शुरुआत में मुझे उनकी जरूरत थी, लेकिन बाद में यह शोषण जैसा लगने लगा.'
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं