जब आवाज को लेकर छलका था अरिजीत सिंह का दर्द, बोले- मैंने खुद को टॉर्चर किया, पुराना वीडियो वायरल

अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट लेकर हर किसी को चौंका दिया है. इसी बीच उनका पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें उन्होंने बताया था कि लोगों को पहले उनकी आवाज पसंद नहीं थी.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड के बेस्ट प्लेबैक सिंगर की जब भी बात आती है तो अरिजीत सिंह का नाम सबसे ऊपर आता है. उन्होंने अपनी जबरदस्त आवाज से हमेशा लोगों का दिल जीता है. अरिजीत ने अब प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास ले लिया है. जिसके बाद से फैंस शॉक्ड हैं. अरिजीत के फैंस दुखी हो गए हैं कि वो अब पहले की तरह गाने नहीं गाएंगे. इसी बीच अरिजीत का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वो बता रहे हैं कि पहले लोगों को उनकी आवाज पसंद नहीं थी. उन्होंने इस पर फिर बहुत काम किया. इतना ही नहीं अपनी आवाज बदलने के लिए उन्होंने खुद को बहुत टॉर्चर भी किया है.

वायरल हुआ वीडियो

अरिजीत सिंह का वायरल हो रहा वीडियो उनके एक इंटरव्यू का है. इसमें उन्होंने बताया कि उन्हें दो साल बाद गानों की रॉयल्टी मिली थी. इसमें उन्होंने कहा था- यहां तक पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है. मेरी ओरिजिनल आवाज कुछ और थी और लोगों को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. ये देखने के बाद मैंने अपने गले को खूब टॉर्चर किया. आवाज को तोड़ा-मरोड़ा, उसके बाद जाकर आवाज ऐसी हुई है. मेरी आवाज अलग ही थी. वो आवाज वापस लाने के लिए मुझे 2-3 महीनों तक सब छोड़ना पड़ेगा. 

अरिजीत ने आगे कहा- मैंने गले तो तोड़-फोड़ करके टेक्सचर बनाया. ये लगभग अपनी आवाज को तराशने जैसा है. बहुत टॉर्चर किया है अपने आप को एक तरीके से ताकि आवाज का प्रोजेक्शन अलग हो जाए, बेसिकली आवाज की मसल बनने जैसा.

अरिजीत की आवाज का जादू

बता दें अरिजीत सिंह को असली पहचान आशिकी 2 के तुम ही हो गाने से मिली थी. इस गाने के बाद से अरिजीत सिंह हर जगह छा गए थे. उसके बाद से उन्होंने अपने करियर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. अरिजीत अपने गानों की वजह से कई अवॉर्ड जीत चुके हैं. सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान में उनका गाना मातृभूमि भी है. जो हाल ही में रिलीज हुआ है.

