फाइनल्स से बाहर हुई विराट कोहली की RCB तो अनुष्का शर्मा हुईं निराश, आईपीएल 2024 से वायरल हुआ वीडियो

अनुष्का शर्मा और उनके क्रिकेटर पति विराट कोहली बॉलीवुड के पॉवर कपल में गिने जाते हैं. वहीं दोनों एक-दूसरे को सपोर्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते. इसी बीच अनुष्का शर्मा भी आईपीएल 2024 में पति की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी आरसीबी को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही हैं. लेकिन हाल ही में RCB फाइनल में पहुंचने से पहले बाहर हो गई, जिसका अफसोस एक्ट्रेस के चेहरे पर देखने को मिला. दरअसल, आरसीबी चार विकेट के चलते राजस्थान रॉयल्स से हार गई, जिसके बाद वह फाइनल्स से बाहर हो गए. इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस के चेहरे पर निराशा देखने को मिल रही है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अनुष्का शर्मा को स्टेडियम के वीआईपी बॉक्स में देखा जा सकता है. वहीं एक्ट्रेस मैच के बारे में दोस्तों से बात करते हुए काफी निराश नजर आ रही हैं. मैच के दौरान सामने आई फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं. इन्हीं में से कुछ में एक्ट्रेस को पति विराट कोहली के लिए चीयर करते हुए देखा जा सकता है.

Anushka Sharma Herat broken 💔 his eyes 👀 tears when RCB loss the ELIMINATER match 💔💔💔 THE QUEEN 👑 NOT RCB DAYS 🙂🥲 #AnushkaSharma #RCBvsRR pic.twitter.com/kpTgomG3Ge

Dear @RCBTweets

Please don't retain Virat Kohli next year. We can't bear to see him like this anymore. #JusticeForFans #ViratKohli pic.twitter.com/wfsbGaIOdZ