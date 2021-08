अमिताभ बच्चन 'खइके पान बनारस वाला' गाने का वीडियो क्लिप शेयर कर बोलें- किया था क्या, क्या हो गया...Video वायरल

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने शेयर किया वीडियो

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने अपना ये वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. ये वीडियो क्लिप फिल्म डॉन के 'खइके पान बनारस वाला' का है. इस वीडियो के साथ उन्होंने मजेदार कैप्शन भी लिखा है. उन्होंने लिखा है 'किया था क्या , क्या हो गया !! and for the Devnagri script challenged 'Kiya tha kya , kya ho gaya'. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के इस पोस्ट पर उनकी बेटी श्वेता बच्चन कमेंट में लिखा है 'Hahahahahahahahah oh Pa', साथ ही उनकी नातिन नव्या नंदा ने भी सेम कमेंट 'Hahahahahahahahah' किया है. वहीं फैन्स भी उनके इस पोस्ट को खूब पसंद कर रहे हैं.

अमिताभ की आने वाली फिल्में

बता दें, अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) इन दिनों अपनी कई फिल्मों को लेकर चर्चाओं में हैं. वो जल्द रिलीज होने वाली फिल्म चेहरे में नजर आएंगे, जिसमें उनके साथ रिया चक्रवर्ती भी दिखाई देंगी. साथ ही वे 'गुडबाय' की शूटिंग में भी बिजी हैं हाल ही में अमिताभ ने मुंबई में इस फिल्म का शेड्यूल रैप किया है. इसके अलावा वे आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' में भी नजर आने वाले हैं