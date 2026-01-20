अमिताभ से भी डैशिंग है उनके इस हमशक्ल की पर्सनैलिटी, वीडियो देख याद आए यंग बिग बी, लोग बोले-स्टारडम का शहनशाह

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के कई हमशक्ल हैं. इसमें उनके लेटेस्ट लुक से जवानी तक के हमशक्ल सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएंगे. इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बिग बी के हिट ईयर 70 के दशक के इस हमशक्ल को, जिसे देखने के बाद आपको दिग्गज अभिनेता की 70 के दशक की सारी फिल्में याद आ जाएंगी. अमिताभ बच्चन के इस लेटेस्ट डुप्लीकेट ने हाल ही में सोशल मीडिया पर दस्तक दी है और वह आते ही छा गया है. अमिताभ बच्चन का यह डुप्लीकेट कोई आम डुप्लीकेट नहीं है, बल्कि टैलेंटेड भी है. इस वीडियो में आप देखेंगे कि बिग ही का यह प्योर हमशक्ल उनकी ही तरह नाच रहा है और लोग उन्हें लाइक भी कर रहे हैं.



बिग बी के गाने पर बांधा समा (Amitabh Bachchan Doppelganger)



अमिताभ बच्चन का सेम टू सेम डुप्लीकेट खाकी रंग का कॉस्ट्यूम पहने बीच सड़क लोगों का खूब मनोरंजन कर रहा है. इसके हाथ में ढफली है और वह बिग बी की ब्लॉकबस्टर फिल्म लावारिस के टाइटल ट्रैक पर खूबसूरत और इमोशन से भरा एक्ट कर रहा है. इस हमशक्ल को देखने के बाद एक बार को ऐसा लगेगा, जैसे कि आप असली वाले अमिताभ बच्चन को ही देख रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. लोग उनपर खूब प्यार लुटा रहे हैं और उनके इस एक्ट की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं. बता दें, बिग बी का यह हमशक्ल इंस्टाग्राम पर जूनियर अमिताभ जाकिर भाई के नाम से एक्टिव हैं.



बिग बी का नया हमशक्ल देख लोग शॉक्ड

अब अमिताभ बच्चन का यह नया सीनियर डुप्लीकेट लोगों को खूब भा रहा है. इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'किसी को गलत कहना बुरा भला कहना हमारा कोई अधिकार नहीं वो मेहनत से अपना पेट पाल रहे हैं, न कि चोरी या गलत काम कर रहे हैं'. दूसरे यूजर ने लिखा है, क्या सच में यह अमिताभ बच्चन नहीं हैं? तीसरे ने लिखा है, मैं तो इन्हें असली वाला अमिताभ बच्चन ही समझ रहा था'. चौथा यूजर लिखता है, हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, बस मौके की कमी है'. पांचवें यूजर ने लिखा है, अजय देवगन को टक्कर देने अमिताभ बच्चन के बार-बार डुप्लीकेट आ रहे हैं'.

यह भी पढ़ें: जितेंद्र की इस फिल्म के आगे नहीं टिक पाए थे धर्मेंद्र, बिग बी, राजेश खन्ना, 1984 में रिलीज सभी फिल्मों को चटाई थी धूल

बता दें, अमिताभ बच्चन के इस लेटेस्ट डुप्लीकेट ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एंट्री ली है और अभी तक 9 पोस्ट ही शेयर किए हैं. कुछ ही दिनों में उनके 24 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं. इस डुप्लीकेट के इंस्टा अकाउंट पर एक से एक वीडियो हैं, जो आपको बिग बी का पुराना जमाना याद दिला देंगे.



