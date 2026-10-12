 84 साल की उम्र में फिट एंड हेल्दी रहने के लिए क्या खाते हैं सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, 'कौन बनेगा करोड़पति' के सेट पर किया खुलासा 

अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर को 84 साल के हो गए. वह कई पीढ़ियों के लिए रोल मॉडल रहे हैं और बहुत से लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं. इस उम्र में भी बॉलीवुड सुपरस्टार काम करते हैं और एक अनुशासित दिनचर्या का पालन करते हैं. इससे बहुत से लोग उनकी दिनचर्या और फिट रहने के लिए उनके खान-पान के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं. बिग बी ने पिछले कुछ वर्षों में अपने आहार में कई बदलाव किए हैं. उन्होंने मांसाहारी भोजन, मिठाइयां और चावल खाना छोड़ दिया है और सादा भारतीय भोजन पसंद करते हैं. अभिनेता 2000 से शाकाहारी हैं.'कौन बनेगा करोड़पति' पर अमिताभ बच्चन ने बताया कि उन्होंने चावल और खीर खाना छोड़ दिया है. उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उनकी पत्नी जया बच्चन ने हाल ही में उनके लिए आम की खीर बनाई थी, क्योंकि वह अब आम खीर या चावल नहीं खाते हैं.

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पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'सिलसिला' फिल्म के एक्टर की डाइट में प्रोटीन और दूसरे तरह के खाने की चीजें शामिल हैं. वह ताजे फल, साबुत अनाज और सब्जियां भी खाते हैं. उन्हें आंवले का जूस, खजूर और नट्स भी बहुत पसंद हैं. एक्टर ने अपने पर्सनल ब्लॉग पर अपनी सुबह की रूटीन के बारे में भी बताया है. एक पोस्ट में उन्होंने बताया कि वह तुलसी के पत्ते, प्रोटीन ड्रिंक, बादाम, दलिया, नारियल पानी, आंवले का जूस और फल लेते हैं. उन्होंने जिम में वर्कआउट करते समय खजूर और सेब के टुकड़े खाने और खूब पानी पीने के बारे में भी लिखा है. उन्होंने नॉन-वेज खाना, मिठाई और चावल छोड़ देने के बारे में भी बात की है. एक ब्लॉग पोस्ट में उन्होंने लिखा, जवानी में मैं ये सब खाता था, लेकिन अब मैंने नॉन-वेज डिशेज, मीठी चीजें और चावल खाना छोड़ दिया है और इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा.

TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक बार लखनऊ के एक होटल में रुकने के दौरान अमिताभ बच्चन ने अवधी नॉन-वेज डिशेज को नजरअंदाज़ कर दिया था. होटल के शेफ ने एक्टर की खाने की आदतों के बारे में जानकारी दी थी. शेफ के मुताबिक, नाश्ते में बच्चन आमतौर पर दूध और बिना मिर्च वाला स्क्रैम्बल्ड एग (अंडे की भुर्जी) लेते हैं. उनका लंच भी सादा होता है, जिसमें दो-तीन रोटियां, सादी दाल और हरी सब्जियां होती हैं. शेफ़ ने बताया कि एक बार अमिताभ बच्चन ने पनीर भुर्जी मांगी थी. उन्होंने कहा कि जब शूटिंग में देर हो जाती है, तो वह अक्सर डिनर में सूप लेते हैं. कभी-कभी वह पूरा खाना नहीं खाते और सिर्फ सूप पीते हैं. तो कुल मिलाकर, सुपरस्टार की डाइट काफी सादी और पौष्टिक है.

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काम की बात करें तो, अमिताभ बच्चन अगली बार 'कल्कि 2898 AD 2' में नजर आएंगे, जिसमें वह अश्वत्थामा का किरदार निभाएंगे. वे अभी 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) के 18वें सीजन की शूटिंग कर रहे हैं.