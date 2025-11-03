जुम्मा चु्म्मा दे दे गाना नहीं करना चाहते थे अमिताभ बच्चन! कोरियोग्राफर से हुक स्टेप देख कहा- मैं 6 फीट का हूं...

कोरियोग्राफर चिन्नी प्रकाश ने हाल ही में अमिताभ बच्चन के आइकॉनिक गाने जुम्मा चुप्पा के बारे में कुछ खुलासे किए. उन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन के साथ-साथ टीम गाने के हुक स्टेप को लेकर परेशान थी कि यह स्क्रीन पर वल्गर ना लगे. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि जुम्मा चुम्मा दे दे 1991 में रिलीज हुई फिल्म हम का गाना है, जिसमें बिग बी के अलावा डैनी, रजनीकांत, गोविंदा और कादर खान जैसै दिग्गज सितारे नजर आए थे. वहीं फिल्म के जुम्मा चु्म्मा गाने में अमिताभ बच्चन के साथ एक्ट्रेस किमी काटकर नेजर आई थीं.

फ्राइडे टॉकीज से बात करते हुए चिन्नी ने कहा, "यह गाना मुझे अमिताभ बच्चन ने अपनी वैनिटी वैन में सुनाया था. उन दिनों सिर्फ दो वैनिटी वैन हुआ करती थीं. एक अमिताभ बच्चन की और दूसरी मनमोहन देसाई की. उनके पास एक डिस्क और एक स्पीकर था, और उन्होंने मुझे यह गाना सुनाया. 1989-90 के उस दौर में भी, वे अपने साथ हाई-टेक स्पीकर रखते थे."

आगे वह कहते हैं, मुझे रात के 12 बजे मेरे असिस्टेंट का कॉल आया. मेरे दोनों असिस्टेंट ने हुक स्टेप अमिताभ बच्चन को दिखाने से मना कर दिया और मुझे ऐसा करने के लिए कहा. उन्होंने कहा, हम उन्हें करके नहीं दिखा सकते. हम डरे हुए हैं. मैंने पूरे गाने पर अपने डांसर्स के साथ डांस किया. अमित जी ने मुझे देखा और डायरेक्टर से बोला कि मुझे 3 महीने चाहिए रिहर्सल के लिए और उन्होंने शूट को पोस्टपोन करने के लिए कहा.

आगे चिन्नी ने कहा, हुक स्टेप को करते हुए उन्होंने मुझे कहा, तुम 5 फीट के हो ये तुम पर अच्छा लग रहा है. लेकिन मैं 6 फीट से ज्यादा का हूं और मुझपर यह अच्छा नहीं लगेगा. मैंने उनसे हुक स्टेप करने की विनती की. वहीं कोरियोग्राफर ने जया बच्चन के रिएक्शन के बारे में भी बताया, जो स्क्रीनिंग पर आई थीं. उन्होंने कहा, वहां सभी थे और 6 मिनट के गाने के दौरान बिल्कुल सन्नाटा था. लेकिन जब गाना खत्म हुआ तो थियेटर में तालिया बजने लगीं. अमिताभ बच्चन के इतिहास में कभी ऐसा गाना शॉट नहीं हुआ. जया जी ने मुझसे कहा, यह सुपर्ब लग रहा है.