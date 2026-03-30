आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल, बजट तक वसूल नहीं कर पाया उस्ताद

Ustaad Bhagat Singh box office collection day 11: पवन कल्याण की एक्शन ड्रामा फिल्म 11वें दिन भी सिनेमाघरों में ठीकठाक चली. फिल्म के 1,118 शो हुए और इसने 1.03 करोड़ की नेट कमाई की. इसके साथ ही Sacnilk.com के मुताबिक फिल्म की कुल इंडिया ग्रॉस कमाई 82.20 करोड़ तक पहुंच गई है, जबकि इसकी नेट कमाई अब तक 69.94 करोड़ रही है. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी जगह बनाए रखने की कोशिश कर रही है, जबकि इसे आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' से मुकाबला करना पड़ रहा है, जो लगभग उसी समय रिलीज हुई थी.

'उस्ताद भगत सिंह' की 11 दिनों की कलेक्शन

फिल्म की शुरुआत काफी जोरदार रही, जिसने सात दिनों में 65.95 करोड़ कमाए. पहले दिन (गुरुवार) ने 4,607 शो में 69% ऑक्यूपेंसी के साथ 34.75 करोड़ कमाकर रफ्तार तय की, जबकि हफ्ते के दौरान कमाई धीरे-धीरे कम होती गई और सातवें दिन (बुधवार) यह 18% ऑक्यूपेंसी के साथ 1.35 करोड़ पर आकर रुकी. दूसरे हफ्ते में कमाई में और गिरावट आई; आठवें दिन (गुरुवार) 1,890 शो से 1 करोड़ की कमाई हुई और 11वें दिन (रविवार) सिर्फ तेलुगू शो से 22% ऑक्यूपेंसी के साथ 1.03 करोड़ की कमाई दर्ज की गई. जानकारों का कहना है कि यह परफॉर्मेंस पैन-इंडिया रिलीज फिल्मों के आम चलन को दिखाता है, जिसमें जोरदार शुरुआत के बाद हफ्ते के बाकी दिनों में कमाई में लगातार गिरावट आती है.

Photo Credit: Ustaad Bhagat Singh Trailer/ Youtube

'धुरंधर' के साथ मुकाबले पर डायरेक्टर हरीश शंकर

इस मुकाबले के बारे में बात करते हुए डायरेक्टर हरीश शंकर ने Glute से कहा, "पूरी इज्जत के साथ कहूंगा कि आदित्य धर एक बेहतरीन फिल्ममेकर हैं. मैंने 'उरी' देखी है. वह बहुत ही असरदार और प्रभावशाली फिल्ममेकर हैं. पैन-इंडिया फिल्मों को 'धुरंधर' को एक मुकाबले के तौर पर देखना चाहिए. लेकिन हमारी फिल्म के लिए हमारे पास तेलुगू राज्य हैं. साथ ही, ये दोनों फिल्में बिल्कुल अलग-अलग जॉनर की हैं. अगर 'धुरंधर' की जगह शाहरुख खान की कोई फिल्म होती एक पूरी तरह से मनोरंजक फिल्म जिसमें गाने भी होते तो हम सोचते कि यह हमारी फिल्म जैसी ही है. लेकिन 'भगत सिंह' और 'धुरंधर' बिल्कुल अलग फिल्में हैं."

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उन्होंने आगे कहा, “यह एक सामूहिक फैसला भी है; यह सिर्फ मेरे हाथ में नहीं था. कहीं न कहीं, मुझे भी लगा कि मैं इतने लंबे समय बाद पवन सर के साथ कोई फिल्म कर रहा हूं, और उस फिल्म का मुकाबला किसी दूसरी बड़ी रिलीज से हो... लेकिन चाहे संक्रांति हो या गर्मी का मौसम, दो-तीन बड़ी फिल्मों के लिए हमेशा गुंजाइश रहती है. ऐसा नहीं है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में थिएटर सिर्फ ‘धुरंधर' ही दिखाएंगे.”

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