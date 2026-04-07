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800 करोड़ का पंजा, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, पुष्पा-एटली-दीपिका की फिल्म की पहली झलक 8 अप्रैल सुबह 11 बजे

Allu Arjun की आने वाली फिल्म का इंतजार है तो सुपरस्टार के बर्थडे का मौका बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसी दिन उनकी आने वाली फिल्म का टाइटल रिलीज किया जाना है.

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800 करोड़ का पंजा, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, पुष्पा-एटली-दीपिका की फिल्म की पहली झलक 8 अप्रैल सुबह 11 बजे
अल्लू अर्जुन की आने वाली फिल्म को लेकर बड़ी अपडेट
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नई दिल्ली:

अल्लू अर्जुन के फैन्स अपने पसंदीदा एक्टर की अगली फिल्म का टाइटल जानने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. उन्हें खुश करने और अल्लू अर्जुन के जन्मदिन के जश्न की शुरुआत करने के लिए डायरेक्टर एटली ने तैयारी कर ली है और आने वाली फिल्म से जुड़ी एक जबरदस्त अपडेट शेयर की है. AA22xA6 की टीम ने अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर बड़े ऐलान से पहले एक शानदार अपडेट दिया है. फिल्म मेकर्स ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें एक ऐसे जानवर का हाथ दिखाया गया है जो भेड़िये जैसा दिखता है. बैकग्राउंड में एक उदास आसमान के नीचे एक किला धुंधला सा दिखाई दे रहा है, जिससे एक जबरदस्त माहौल बन रहा है. ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही डरावना आने वाला है और फिल्म बनाने वालों ने ऐलान किया है कि फिल्म का टाइटल कल सुबह 11 बजे बताया जाएगा.

इस बड़े बजट की फिल्म में बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण एक अहम किरदार निभा रही हैं. साई अभ्यंकर फिल्म का म्यूजिक बना रहे हैं और फिल्म को 2027 की गर्मियों में रिलीज करने का टार्गेट रखा गया है. फैन्स ने अब नए पोस्टर के आधार पर फिल्म के टाइटल का अंदाजा लगाना शुरू कर दिया है.

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अल्लू अर्जुन की आने वाली फिल्म का नया पोस्टर देखकर ऐसा लग रहा है कि पुष्पा के जैसा ही या उससे कुछ बड़ा आने वाला है. वीएफएक्स और स्पेशल इफेक्ट्स के मामले में ये फिल्म झंडे गाड़ने वाली है. देखना होगा कल यानी कि 8 अप्रैल को अल्लू अर्जुन के बर्थडे वाले दिन फिल्म की पहली झलक, उसका टाइटल कितना दमदार है और फैन्स के बीच चर्चा पैदा कर पाता है या नहीं.

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