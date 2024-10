अक्षय कुमार ने धनतेरस के मौके पर पीएम मोदी की इस नसीहत का किया जिक्र, बोले- इस पर अमल करें...

अक्षय कुमार ने धनतेरस के मौके पर पीएम मोदी को बधाई देते हुए ट्वीट किया. अक्षय ने लिखा, सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश मेरे लिए साल के सभी दिन फिटनेस वाले दिन हैं. कोई बहाना नहीं, कोई समझौता नहीं. यह बहुत ही शानदार है कि हमारे देश के कप्तान लोगों से अपील कर रहे हैं कि फिटनेस को जीने का तरीका बनाएं. नरेंद्र मोदी जी का ये संदेश सुनें और इस पर अमल करें. आज धनतेरस है और दुनिया में सेहत से बड़ी कोई दौलत नहीं हो सकता. धनतेरस की बधाई.

