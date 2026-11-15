'पैसा आता-जाता रहेगा, मानसिक शांति सबसे जरूरी,' अक्षरा सिंह ने बताया कि कैसे छठ पूजा ने बदली उनकी जिंदगी

भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने बताया कि छठ पूजा ने उनके जीवन में किस तरह का सकारात्मक बदलाव लाया है. आईएएनएस से ​​बातचीत में उन्होंने कहा कि इस त्योहार ने उन्हें ऐसी मानसिक शांति दी है, जिसे वह भौतिक सुख-सुविधाओं से कहीं अधिक महत्व देती हैं. अक्षरा ने बताया कि छठ पूजा करने से उनके जीवन के कई पहलुओं पर असर पड़ा है, जिसमें उनका करियर, व्यक्तित्व और पारिवारिक रिश्ते शामिल हैं. अक्षरा ने कहा कि जब से उन्होंने छठ पूजा करना शुरू किया है, तब से उन्होंने अपने आसपास और निजी जीवन में एक सकारात्मक बदलाव महसूस किया है. उन्होंने कहा कि पैसा तो आता-जाता रहता है लेकिन इन बदलावों से मिलने वाली मानसिक शांति कहीं ज्यादा मायने रखती है.

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उन्होंने कहा, "जब से मैंने छठ पूजा शुरू की है, मेरा जीवन बदल गया है. मैं पैसे को बहुत अहमियत नहीं देती. पैसा तो आता-जाता रहता है. हम कड़ी मेहनत करते हैं, तो कुछ न कुछ कमा ही लेंगे. हालांकि जीवन में जो बदलाव आए हैं- चाहे वे काम से जुड़े हों या आपके व्यक्तित्व से, मुझे लगता है कि ये बदलाव आपको मानसिक शांति देते हैं. अंत में आपकी मानसिक शांति ही सबसे महत्वपूर्ण है." उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि मैं बस अपने जीवन का आनंद ले रही हूं. जब से मैंने छठ पूजा शुरू की है, मुझे लगता है कि मेरी दुनिया, मेरा परिवार, मेरा घर सब कुछ बदल रहा है. यह एक बहुत ही अच्छा बदलाव है."अक्षरा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें उनकी छठ पूजा के जश्न की झलक देखने को मिलती है. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में वह त्योहार के लिए पारंपरिक प्रसाद तैयार करती और पूजा-पाठ की रस्मों में हिस्सा लेती नजर आ रही हैं.

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करियर की बात करें तो अक्षरा सिंह 'तबादला', 'सरकार राज' और 'सत्य' जैसी भोजपुरी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने 2021 में रियलिटी शो 'बिग बॉस ओटीटी' के पहले सीजन में भी हिस्सा लिया था.

