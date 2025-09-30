विज्ञापन

ऐश्वर्या राय ने घटा लिया वजन, पेरिस फैशन वीक में ट्रांसफॉर्मेशन देख फैंस भी हुए हैरान, बोले- पुरानी ऐश लौट आई

पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक बार फिर अपनी रैंप वॉक से दुनियाभर में हंगामा मचा दिया है. ऐश्वर्या को पैरिस फैशन वीक 2025 में रैंप पर वॉक करते देखा गया. ऐश को यहां देखने के बाद उनके फैंस शॉक्ड हो गये हैं.

ऐश्वर्या राय बच्चन का लेटेस्ट वीडियो वायरल
नई दिल्ली:

पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक बार फिर अपनी रैंप वॉक से दुनियाभर में हंगामा मचा दिया है. ऐश्वर्या को पैरिस फैशन वीक 2025 में रैंप पर वॉक करते देखा गया. ऐश को यहां देखने के बाद उनके फैंस शॉक्ड हो गये हैं, क्योंकि यहां एक्ट्रेस का लुक और फिगर दोनों ही बदला-बदला नजर आया है. ऐश्वर्या राय पहले से बहुत स्लिम फिट और ग्लैमरस लुक में रैंप वॉक करती नजर आईं. पेरिस फैशन वीक से ऐश्वर्या राय बच्चन के रैंप वॉक की वीडियो और तस्वीरों ने सनसनी इंटरनेट पर मचा रखी है. ऐश यहां अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ पहुंची थीं.

रैंप पर छाया ऐश्वर्या राय बच्चन का लुक

ऐश्वर्या हर साल की तरह इस साल भी पेरिस फैशन वीक में अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरने पहुंची थीं. इस इंटरनेशनल इवेंट में ऐश ने ब्लैक रंग का एक खूबसूरत ट्रेंडी कॉस्ट्यूम पहना था और रैंप पर पूरे जोश में चलती नजर आई थीं. सोशल मीडिया पर ऐश का यह लुक उनके फैंस के बीच छा गया है. इस बार ऐश ने कोई रीविलिंग ड्रेस को ना चुनते हुए एक शेरवानी टाइप लॉन्ग कोट आउफिट पहना था. ऐश्वर्या राय के इस कॉस्ट्यूम को बॉलीवुड सेलेब्स के पॉपुलर फैशन डिजाइन मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया था. ऐश का यह आउटफिट हीरों से जड़ा हुआ है, जो इसमें खूब चमक रहे हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो मनीष मल्होत्रा ने ऐश्वर्या के इस कॉस्ट्यूम में 10 इंच के हीरे जड़े हैं.
 

ऐश का स्लिम लुक देख फैंस शॉक्ड

ऐश के फैंस को उनका यह लुक बेहद प्यारा लगा तो कईयों को फूटी आंख नहीं भाया. लेकिन, सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि ऐश्वर्या का लुक पहले से बहुत बदल चुका है. ऐश्वर्या अपने पुराने लीन लुक में लौट चुकी हैं. ऐसा लगता है जैसे कि ऐश इस इवेंट में जाने के लिए पहले से ही तैयारी कर रही थीं और क्योंकि उन्होंने अपने वजन को भी कम कर लिया है. ऐश्वर्या अपने नए लुक में स्लिम दिख रही हैं. ऐश का नया लुक देख उनके फैंस शॉक्ड हैं. 

