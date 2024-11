ऐश्वर्या राय और सनी देओल की उस फिल्म का वीडियो जिसमें विलेन बनते गदर के तारा सिंह, लेकिन कभी पूरी नहीं हो सकी ये फिल्म

सनी देओल को फिल्मी पर्दे पर आपने हमेशा ही एक हीरो के रोल में देखा है. एक ऐसा हीरो जो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है. या, फिर देश की खातिर मर मिटने को भी तैयार होता है. क्या आप सोच सकते हैं कि यही सनी देओल एक फिल्म में आतंकी के रोल में नजर आते. ऐसी ही एक फिल्म रिलीज होते-होते रह गई. जिसमें उनके अपॉजिट ऐश्वर्या राय को बतौर हीरोइन कास्ट किया गया था. लेकिन ये फिल्म एक गाने के बाद ही डिब्बाबंद हो गई. ये बात अलग है कि सनी देओल बाद में इसी नाम की एक और फिल्म में नजर आए थे.

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, उसका नाम है इंडियन. देओल फैमिली के एक फैन पेज ने ट्विटर पर इस फिल्म का एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें सनी देओल दिखाई देते हैं. सीन का नरेशन शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज में सुनाई देता है. इस ट्विटर हैंडल के मुताबिक ये सनी देओल और की एक ग्रैंड फिल्म का एक सीन है. जिसमें सनी देओल और ऐश्वर्या राय साथ दिखने वाले थे. इस फिल्म का नाम था इंडियन. लेकिन फिल्म के कुछ सीन शूट हुए और फिल्म डिब्बाबंद हो गई. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का गाना ऐश्वर्या राय और सनी देओल के बीच शूट भी हुआ. पर उसके बाद बात आगे नहीं बढ़ी.

Just see the grandness of shelved film Indian ing #SunnyDeol with #AishwaryaRai ????????.

& This epic opening monologue by @ShatruganSinha is just ????????.

--कल गैरो ने लुटा था, आज अपने लुट रहे है।

कल गैरो की गुलामी थी, अब है इनकी गुलामी।

One more unfinished big film of paji . pic.twitter.com/dLQiEMfMUT