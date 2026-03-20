विज्ञापन
WAR UPDATE

सलमान खान के साथ दिख रहा ये हीरो कभी भाईजान पर पड़ता था भारी, आज निभाता है पिता के किरदार, पहचान नहीं पाएंगे आप

सौदागर से सबका दिल जीतने वाले एक्टर विवेक मुशरन अब पूरी तरह बदल चुके हैं. उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सलमान खान के साथ नजर आ रहे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
सलमान खान के साथ दिख रहा ये हीरो कभी भाईजान पर पड़ता था भारी, आज निभाता है पिता के किरदार, पहचान नहीं पाएंगे आप
सलमान खान के साथ दिख रहा हीरो कभी भाईजान पर पड़ता था भारी
नई दिल्ली:

इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे अभिनेता हैं जिनका सिक्का फिल्मों में नहीं जमा तो उन्होंने टीवी इंडस्ट्री की तरफ रुख कर लिया. जिनमें आसिफ शेख, रोहिताश्व गौड़ जैसे अभिनेता भी शामिल हैं. ऐसे ही एक अभिनेता हैं विवेक मुशरन, नाम से आप इन्हें भले ही ना पहचानते हों, लेकिन चेहरा जरूर पहचानते होंगे. अब विवेक का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें क्यूटनेस में वो सलमान खान पर भारी पड़ रहे हैं, हालांकि करियर के मामले में भाईजान उन पर भारी पड़े हैं. वायरल वीडियो किसी इंटरव्यू के दौरान का है जिसमें सलमान खान और एंकर सुषमा दत्त के बीच बहस होती दिख रही है, हालांकि इस दौरान विवेक बिल्कुल खामोश बैठे हैं.

आज क्या कर रहे हैं विवेक मुशरन?

‘सौदागर' से फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले विवेक की इस फिल्म ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं. उस जमाने में ये फिल्म हिट रही थी और विवेक को भी लोगों ने काफी पसंद किया था. इसके बाद विवेक ने प्रेम दीवाने, बेवफा से वफा, छोटा सा घर में बतौर लीड एक्टर काम किया, लेकिन क्यूट चेहरे के बाद भी विवेक कभी लीड एक्टर के तौर पर हिट नहीं हो पाए. फिर धीरे-धीरे वो साइड रोल करने लगे और बाद में उन्होंने टीवी इंडस्ट्री की तरफ भी रुख कर लिया. विवेक हाल ही में टीवी सीरियल ‘ज्यादा मत उड़' में नजर आए थे. इससे पहले वो सोनपरी, कुदरत, परवरिश, मामला लीगल है जैसे सीरियल्स में नजर आ चुके हैं. ‘सोनपरी' विवेक का सबसे हिट सीरियल है.

विवेक मुशरन बदल चुका है पूरा लुक

Latest and Breaking News on NDTV

अब बात करें लुक की तो एक जमाने में चॉकलेट हीरो की इमेज बनाने वाला ये हीरो अब पूरी तरह बदल चुका है. बालों से लेकर चेहरे तक, विवेक का पूरा लुक ही बदल गया है. इतना ही नहीं एक्टर अब पिता के रोल्स में भी नजर आते हैं. विवेक सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं. हाल ही में एक पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि उनकी शॉर्ट फिल्म ‘जिद' Kenya International Sports Film Festival में सलेक्ट हो गई है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Salman Khan, Vivek Mushran
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com