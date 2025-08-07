90s के इस खूंखार विलेन की बेटी खूबसूरती में नहीं एक्ट्रेसेस से कम, वीडियो में बोलीं- बॉलीवुड ऐसा ही है...

90 के दशक में बॉलीवुड फिल्मों के एक फेमस विलेन हुआ करते थे गैविन पैकर्ड. भारी-भरकम शरीर, खतरनाक लुक और दमदार एक्टिंग से उन्होंने विलेन के रोल्स में अपनी एक खास पहचान बनाई थी. 'मोहरा', 'सड़क', 'त्रिदेव', और 'चमत्कार' जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी एक्टिंग का दम दिखाया. लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब इंडस्ट्री ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया. अब उनकी बेटी एरिका पैकर्ड ने सालों बाद इस दर्दनाक हकीकत को सबके सामने रखा है.

एरिका पैकर्ड ने क्यों कहा- "बॉलीवुड है ही ऐसा"?

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब एरिका से पूछा गया कि उनके पिता ने इंडस्ट्री को इतना कुछ दिया, फिर भी उन्हें क्या मिला? इस पर एरिका ने बहुत ईमानदारी से जवाब दिया 'ये इंडस्ट्री वैसी ही है. जब तक आप टॉप पर हैं, लोग आपको सिर पर बिठाते हैं. लेकिन जैसे ही आप कमजोर पड़ते हैं या आपके पास काम कम हो जाता है, लोग आपको भूल जाते हैं. ऐसे में सिर्फ कुछ अपने लोग ही साथ खड़े रहते हैं वही असली रिश्ते होते हैं'.

वायरल हो रहा है एरिका का वीडियो

एरिका का ये बयान अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लोग उनके बयानों से पूरी तरह सहमत नजर आ रहे हैं और बॉलीवुड की इस कड़वी सच्चाई को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं.

कौन थे गैविन पैकर्ड?

बहुत कम लोग जानते हैं कि गैविन पैकर्ड आयरिश-अमेरिकन बैकग्राउंड से थे, लेकिन उनका जन्म भारत में ही हुआ था. उन्होंने करीब 60 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में विलेन का किरदार निभाया. एक्टिंग के अलावा वो एक शानदार फिटनेस ट्रेनर भी थे और सलमान खान से लेकर संजय दत्त जैसे बड़े सितारों को ट्रेनिंग दे चुके थे.18 मई 2012 को उनका निधन हो गया. उनकी मौत के बाद शायद ही किसी ने उन्हें याद किया हो, यही बात एरिका को आज भी खलती है

एरिका पैकर्ड की अपनी पहचान

गैविन की बेटी एरिका भी अब एक जानी-मानी शख्सियत हैं. वो पेशे से फैशन डिजाइनर हैं और ‘खतरों के खिलाड़ी 12' में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ चुकी हैं. पर्सनल लाइफ की बात करें तो एरिका का नाम पहले शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर से जुड़ा था और एक वक्त पर रणबीर कपूर के साथ भी उनके लिंकअप की खबरें आई थीं.