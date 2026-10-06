418 Trailer Review: एक डरावनी इमारत, एक खौफनाक भूत और 15 साल पुराना रहस्य, रातों का नींद उड़ा देगी KGF डायरेक्टर की नई फिल्म

418 Trailer: हॉरर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अब तक बहुत ज्यादा सफल नहीं रही हैं. फिर भी समय-समय पर फिल्ममेकर्स इस जॉनर में नए प्रयोग करते रहते हैं. अब '418' के साथ मैत्री मूवी मेकर्स एक ऐसी जबरदस्त और डरावनी हॉरर कहानी लेकर आ रहे हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़ी है. मेकर्स ने 3 मिनट से ज्यादा लंबा ट्रेलर रिलीज किया है. यह बहुत दिलचस्प है और आपको आखिर तक बांधे रखता है. यह आपको कहानी में दिलचस्पी लेने और और जानने के लिए उत्सुक करता है. प्रशांत नील द्वारा पेश की जा रही इस आने वाली हॉरर फिल्म का ट्रेलर एक गंभीर और डरावनी कहानी के जरिए डर को दिखाती है. फिल्म को कीर्तन नडागौडा ने लिखा और डायरेक्ट किया है. नवीन येरनेनी और यलमनचिली रवि शंकर इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें चैत्रा अचार, सूर्या राज, चरण लक्काराजू, प्रीति पगडाला और शशांक पाटिल अहम भूमिकाओं में हैं.

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ट्रेलर की शुरुआत एक वॉचमैन से होती है जो बताता है कि उस बिल्डिंग के परिसर में कोई पक्षी भी नहीं आया है, जिसे लोग भूतिया मानते हैं. घने जंगल से घिरी सुनसान जमीन पर 15 साल से खाली पड़ी इस बिल्डिंग का इस्तेमाल अब एक मेडिकल कॉलेज कर रहा है. ट्रेलर में आगे 18 साल के विवेक को दिखाया गया है, जो असलियत और मतिभ्रम (hallucinations) के बीच फंसा हुआ है. रहस्य तब और गहरा जाता है, जब स्थानीय विरोध के बावजूद 15 साल से बंद पड़ी VIMS बिल्डिंग को फिर से खोला जाता है, जबकि कमरा नंबर 418 एक डरावना राज छिपाए हुए है. असली डर तब शुरू होता है, जब कहानी में देविका की एंट्री होती है, जो 418 में रहने वाली भूतनी थी.

हालांकि ट्रेलर की शुरुआती हिस्से एक ऐसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर का संकेत देते हैं जो असलियत और कल्पना के बीच फंसे एक युवा के इर्द-गिर्द घूमता है, लेकिन कहानी जल्द ही एक डरावना मोड़ ले लेती है. इससे पता चलता है कि यह कहानी सिर्फ एक छोटे लड़के की कल्पना नहीं है, बल्कि एक युवा महिला के साथ हुए अन्याय की गहरी कहानी भी है. हम देविका की वजह से हुए खून-खराबे के सीन और भूत बनने से पहले की उसकी जिंदगी की झलकियां देखते हैं. देविका एक गर्भवती थी, जिसके साथ प्रेग्नेंसी के दौरान कुछ बहुत बुरा हुआ था. उसके साथ क्या हुआ, यह एक रहस्य है जिसे फिल्म उजागर करेगी. हर फ़्रेम को इस तरह से बनाया गया है कि रोंगटे खड़े हो जाएं और दर्शकों को अपनी सीट से चिपके रहने पर मजबूर कर दे. डायरेक्टर कीर्तन नाडागौडा ने कहानी को मजबूत और दिलचस्प बनाए रखा है. उन्होंने बिना किसी फालतू कॉमेडी, ध्यान भटकाने वाली चीजों या कमर्शियल बदलावों के ट्रेलर में सचमुच डरावने पल शामिल किए हैं.

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चैत्रा अचार ने देविका के रोल में जबरदस्त और रोंगटे खड़े कर देने वाली एक्टिंग की है. स्क्रीन पर उनकी डरावनी मौजूदगी और अजीब हरकतें ट्रेलर में असली डर पैदा करती हैं. ट्रेलर में सूर्या राज, चरण लक्काराजू, प्रीति पगडाला और शशांक पाटिल जैसे दूसरे अहम किरदारों की झलकियां भी दिखाई गई हैं. ट्रेलर डर और रहस्य का माहौल बनाने में शानदार ढंग से कामयाब रहा है. अपने माहौल बनाने वाले विज़ुअल्स, रोंगटे खड़े कर देने वाली एक्टिंग, डरावने म्यूज़िक और सुपरनैचुरल रोमांच के साथ, '418' एक जबरदस्त हॉरर अनुभव देने के लिए तैयार है. यह फिल्म 23 अक्टूबर को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं में पूरे भारत में रिलीज़ होने वाली है.