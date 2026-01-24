बॉर्डर 2 के शोर में 15 साल पुरानी हुई रि रिलीज, फैंस ने थियेटरों में फोड़े पटाखे, पहले दिन की कमाई कर देगी हैरान

बॉर्डर 2 ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है. अब वैलेंटाइन डे तक कोई बड़ी फिल्म बॉर्डर 2 के सामने नहीं आने वाली है. ऐसे में बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसा बटोरने वाली है. लेकिन बॉर्डर 2 के क्रेज के बीच साउथ सिनेमा से एक ऐसी फिल्म दोबारा रिलीज हुई है, जिसने 15 साल पहले भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई के झंडे गाड़े थे. साल 2011 में रिलीज हुई यह फिल्म जब बॉर्डर 2 की रिलीज वाले दिन री-रिलीज हुई तो थिएटर्स में दर्शकों ने खूब धूम मचाई. दर्शकों ने कपड़े उतारे और एक्टर को कोल्ड ड्रिंक से नहला दिया. हैरानी की बात तो यह है कि इस फिल्म का थिएटर में ऑक्यूपेंसी रेट और पहले दिन की कमाई चौंकाने वाली है. चलिए बात करते हैं इस सुपरहिट फिल्म के बारे में.



री-रिलीज के पहले दिन बनाया रिकॉर्ड

दरअसल, हम बात कर रहे हैं तमिल सुपरस्टार अजित कुमार स्टारर एक्शन थ्रिलर फिल्म मनकथा की, जिसे वेंकट प्रभु ने डायरेक्ट किया था. वेंकट प्रभु ने साल 2024 में थलपति विजय की फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम डायरेक्ट की थी. मनकथा अजित की 50वीं फिल्म थी. फिल्म ने अकेले तमिल में एडवांस बुकिंग में 2.25 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की और इसी के साथ थलपति विजय की घिली का रिकॉर्ड तोड़ दिया. फिल्म ने बुक माय शो पर पहले दिन के लिए 1 लाख से ज्यादा टिकट सेल किए. मनकथा पहली ऐसी तमिल फिल्म बन गई है, जिसने री-रिलीज में बुक माय शो पर 1 लाख से ज्यादा टिकट सेल किये हैं. सैकनिल्क की मानें तो मनकथा की री-रिलीज का फुटफॉल 50.19 फीसदी दर्ज हुआ है. फुटफॉल का यह आंकड़ा 12.30 बजे तक यानी मॉर्निंग शो का है.

थिएटर्स में नाच रहे दर्शक, जलाए पटाखे

Never expected this much vibes and euphoria from Screen 2 - 11:59pm show at @kamala_cinemas ! Thanks fr the special mashup 🔥🎉 #Ajith eyyyyy #Mankatha #MankathaGameBegins #Ajithkumar𓃵 pic.twitter.com/jLBNcEFCGU — Vignesh Kalyan ✌😑 (@Kirukusanta) January 24, 2026

मनकथा ना सिर्फ तमिलनाडु बल्कि कर्नाटक में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है. कर्नाटक में फिल्म ने 20 लाख रुपये से खाता खोला है. मनकथा कर्नाटक में सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली तीसरी कॉलीवुड फिल्म बन गई है. इस लिस्ट में रजनीकांत की पैड्यप्पा और विजय की घिली क्रमश पहले और दूसरे नंबर पर है. सैकनिल्क की मानें तो फिल्म मनकथा ने अपनी री-रिलीज के पहले दिन भारत में अनुमानित 4 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया है. बता दें, तमिलनाडु के कई शहरों के थिएटर्स में दर्शकों ने खूब पटाखे जलाए और एक्टर के पोस्टर पर दूध भी चढ़ाया. साथ ही दर्शक थिएटर में खूब नाच रहे हैं. फिल्म की री-रिलीज के मौके पर डायरेक्टर आदिक रविचंद्रन और अजित के मैनेजर सुरेश चंद्रा भी मौजूद रहे थे. वे चेन्नई के कमला सिनेमा में दर्शकों के बीच पहुंचे और वहां के जोरदार नजारे का लुत्फ उठाया.