Barat Chhath Kaini Chhath Song: उदित नारायण और कल्पना पटवारी पर बरसी छठी मईया की कृपा, छठ गीत ‘बरत छठ कईनी’ रिलीज होते ही वायरल

Barat Chhath Kaini Chhath Song: उदित नारायण और कल्पना पटवारी का नया छठ गीत 'बरत छठ कईनी (Barat Chhath Kaini)' रिलीज होते ही यूट्यूब पर छा गया है. वर्ल्ड वॉ़यस म्यूजिक के इस वीडियो में दोनों दिग्गज गायकों की आवाज सुनने को मिल रही है. रिलीज के कुछ ही घंटों में गाने के व्यूज पांच लाख के पार पहुंच गए. छठ पूजा से पहले आए इस गीत में व्रती महिलाओं की तपस्या, परिवार की चिंता और छठी मैया की महिमा को भोजपुरी अंदाज में दिखाया गया है.

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उदित नारायण और कल्पना पटवारी का छठ गीत

छठ पूजा का नाम आते ही घरों में छठी मैया के गीत गूंजने लगते हैं. कहीं व्रत की तैयारी होती है तो कहीं पूजा के सामान जुटाए जाते हैं. इसी बीच भोजपुरी और लोक संगीत के शौकीनों के लिए उदित नारायण और कल्पना पटवारी का नया छठ गीत 'बरत छठ कईनी' रिलीज हो गया है. वर्ल्ड वॉयस म्यूजिक के इस गाने को कुछ ही घंटों में वीडियो ने यूट्यूब पर 5 लाख से ज्यादा व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया. छठ पूजा से पहले इस गाने की रिलीज ने त्योहार के माहौल को और खास बना दिया है.

'बरत छठ कईनी' को उदित नारायण ने कल्पना पटवलारी के साथ मिलकर गाया है. गाने के बोल धर्म हिंदुस्तानी ने लिखे हैं, जबकि संगीत साजन मिश्रा ने तैयार किया है. वीडियो में रक्षा गुप्ता और लव पांडे नजर आ रहे हैं. गाने का निर्देशन बिनोद विकाश तिवारी ने किया है.

उदित नारायण और कल्पना पटवारी की जोड़ी ने जीता दिल

उदित नारायण हिंदी संगीत के जाने-माने गायक हैं और उनकी जड़ें बिहार से जुड़ी हैं. वह पहले भी भोजपुरी और मैथिली संगीत के साथ छठ गीतों में अपनी आवाज दे चुके हैं. वहीं कल्पना पटवारी भोजपुरी और लोक संगीत की लोकप्रिय आवाज हैं. उनके गायन में लोकगीतों का पारंपरिक अंदाज सुनने को मिलता है. 'बरत छठ कईनी' में दोनों की आवाज का मेल गाने को खास बनाता है. उदित नारायण का मधुर गायन और कल्पना पटवारी का लोक अंदाज छठ की भावनाओं को सामने लाता है.

यहां देखें 'बरत छठ कईनी' छठ गीत :

छठ 2026 कब है?

छठ पूजा 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. यह महापर्व 13 नवंबर से 16 नवंबर तक मनाया जाएगा. चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व में नहाय-खाय, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य की परंपरा निभाई जाती है. 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य और 16 नवंबर को उषा अर्घ्य दिया जाएगा. इस दौरान व्रती महिलाएं सूर्य देव और छठी मैया की आराधना करती हैं. ऐसे में बरत छठ कईनी' जैसे गीत छठ के पारंपरिक माहौल को याद दिलाते हैं. घरों में पूजा की तैयारी के साथ छठ गीतों की धुन भी सुनाई देने लगती है.

यही वजह है कि त्योहार से पहले रिलीज हुआ यह गाना दर्शकों के बीच चर्चा में है. गाने के वीडियो में छठ पूजा की तैयारियों से लेकर घाट पर अर्घ्य देने तक का माहौल दिखाया गया है. व्रती महिला की पारंपरिक साज-सज्जा और रक्षा गुप्ता का लुक भी दर्शकों का ध्यान खींच रहा है.