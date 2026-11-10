'दउरा सजाये लागल' छट गीत रिलीज, छठी मईया की भक्ति में डूबी प्रियंका, साक्षी ने की पूजा-अर्चना

Daura Sajaye Lagal Bhojpuri Chhath Song: छठ महापर्व की तैयारियों के बीच भोजपुरी संगीत प्रेमियों के लिए नया छठ गीत रिलीज हो गया है. वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी का गीत 'दउरा सजाये लागल' छठी मईया की भक्ति, पूजा की तैयारियों और घर-घर में पर्व के उत्साह को लेकर आया है. लोकप्रिय गायिका प्रियंका सिंह (Priyanka Singh) ने इस गीत को अपनी आवाज दी है, जबकि अभिनेत्री साक्षी झा (Sakshi Jha) वीडियो में छठ पूजा की पारंपरिक तैयारियों और उत्सव की रौनक को पेश कर रही हैं. गीत के निर्माता रत्नाकर कुमार हैं.

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छठ पूजा की तैयारियों पर गीत

'दउरा सजाये लागल' में छठ महापर्व से जुड़ी परंपराओं और लोक आस्था को खास जगह दी गई है. गीत में कार्तिक महीने के दौरान घरों में होने वाली पूजा की तैयारियां, गेहूं और प्रसाद तैयार करने की परंपरा, दउरा सजाने और छठी मईया की आराधना का माहौल दिखाई देता है. छठ पर्व पर व्रती परिवार के साथ मिलकर पूजा की तैयारियों में जुटते हैं. घरों में साफ-सफाई से लेकर पूजा सामग्री जुटाने और सूर्य देव को अर्घ्य देने की तैयारी तक, इस महापर्व से जुड़ी हर परंपरा का अपना महत्व है. गीत इसी उत्साह और श्रद्धा को संगीत के जरिए सामने लाता है.

प्रियंका सिंह की आवाज में छठी मईया की आराधना

गीत को लेकर गायिका प्रियंका सिंह ने कहा कि छठ गीत गाना उनके लिए भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव होता है. 'दउरा सजाये लागल' में व्रतियों की श्रद्धा, परिवार की खुशियों और छठ पर्व की तैयारियों को अपनी आवाज में प्रस्तुत करना उनके लिए खास रहा. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह गीत छठी मईया के भक्तों के दिलों तक पहुंचेगा. वीडियो में अभिनेत्री साक्षी झा पारंपरिक अंदाज में नजर आती हैं. उन्होंने बताया कि छठ पर्व से जुड़ी परंपराओं, दउरा सजाने और घर-घर में छठी मईया के स्वागत की खुशियों को पर्दे पर प्रस्तुत करना उनके लिए शानदार अनुभव रहा.

यहां देखें छठ गीत 'दउरा सजाये लागल':

प्रियंका सिंह के गाने में छटी मईया की महिमा

गीत के निर्माता रत्नाकर कुमार के मुताबिक, छठ महापर्व भारतीय संस्कृति, परंपरा और आस्था का प्रतीक है. 'दउरा सजाये लागल' के जरिए पूजा की तैयारियों और परिवारों में दिखाई देने वाले उत्साह को गीत के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है. बता दें कि 'दउरा सजाये लागल; के बोल अरुण बिहारी ने लिखे हैं और संगीत छोटू रावत ने तैयार किया है. वीडियो का निर्देशन आशीष पार्क ने किया है.