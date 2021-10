मोनालिसा ने 'Sheila Ki Jawani' सॉन्ग पर झूमकर किया डांस, फैन्स बोले- शब्द नहीं है तारीफ के लिए...देखें Video

मोनालिसा (Monalisa) ने वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'Let Me Be Your WOMAN'. बात दे इस वीडियो में शिला की जवानी सॉन्ग और अंग्रेजी सांग WOMAN का मिक्स है. जिस पर मोनालिसा झूम रही हैं. वहीं फैन्स भी कमेंट में उनके डांस की खूब तारीफ कर रहे हैं. एक ने लिखा है 'Out of words', तो किसी ने लिखा है 'Wooooow fabulous dance'.

गौरतबल है मोनालिसा (Monalisa) भोजपुरी सिनेमा के साथ-साथ 'सरकार राज', 'मनी है तो हनी है', 'गंगा पुत्र' और 'काफिला' जैसी बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं. फिलहाल वो टीवी शो 'नमक इस्क का' और 'अनकही दस्तान' में नजर आ रही हैं. इससे पहले उन्हें टीवी शो 'डायन' में देखा गया था.