अरविंद अकेला कल्लू की आवाज में गूंजा छठ गीत 'श्रृंगार ह बिहार के', नेहा पाठक के साथ दिखा बिहार का रंग

Arvind Akela Kallu New Chhath Song: भोजपुरी सिंगर और एक्टर अरविंद अकेला कल्लू छठ महापर्व के मौके पर नया गीत 'श्रृंगार ह बिहार के (Shringar Ha Bihar Ke)' लेकर आए हैं. कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुए इस गीत में बिहार की संस्कृति, छठ पूजा की परंपराओं और लोकआस्था की झलक देखने को मिलती है. गीत में अरविंद अकेला कल्लू की आवाज के साथ अभिनेत्री नेहा पाठक की खूबसूरत अदाएं भी नजर आ रही हैं.

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छठ महापर्व बिहार के सबसे खास त्योहारों में से एक है. सूर्य देव और छठी मईया की आराधना से जुड़े इस पर्व में लोकगीतों की भी अहम भूमिका रहती है. हर साल छठ के मौके पर भोजपुरी संगीत जगत में नए गीत रिलीज होते हैं. 'श्रृंगार ह बिहार के' इसी परंपरा से जुड़ा गीत है. इसके वीडियो में छठ पूजा की तैयारियों, पारंपरिक वेशभूषा और बिहार की सांस्कृतिक खूबसूरती को दिखाने की कोशिश की गई है. गीत का शीर्षक भी बिहार की पहचान और यहां की परंपराओं को सामने लाता है.

अरविंद अकेला कल्लू की आवाज

गीत में अरविंद अकेला कल्लू ने अपनी आवाज दी है, जबकि नेहा पाठक वीडियो में नजर आ रही हैं. भोजपुरी दर्शकों के बीच कल्लू अपनी गायकी और अभिनय के लिए लोकप्रिय हैं. छठ पर्व के मौके पर उनका नया गीत भोजपुरी संगीत प्रेमियों के लिए खास पेशकश है. ‘श्रृंगार ह बिहार के' के बोल रंजीत जिद्दी और अंकित कडसरा ने लिखे हैं. संगीत आकाश मिश्रा ने तैयार किया है. वीडियो का निर्देशन विवेक साजन ने किया है. इस गीत के निर्माता आशु बाबा हैं. कैमरा ब्रजेश यादव ने संभाला है.

यहां देखें अरविंद अकेला कल्लू का नया छठ गीत

‘श्रृंगार ह बिहार के' गाने को लेकर खूब रिएक्शन भी आ रहे हैं. यूट्यूब पर एक शख्स ने लिखा है नए अंदाज में फिर से अरबिंद अकेला जी जय छठी मईया. एक कमेंट आया है कि जय हो छठी मैया. ये परंपरा बरसों से चला आ रहा है छठ महा पर्व. आगे भी ऐसे ही रहना चाहिए. इस तरह इस गाने पर खूब कमेंट आ रहे हैं.

अरविंद अकेला कल्लू का सफर

भोजपुरी सिंगर और एक्टर अरविंद अकेला कल्लू आज इंडस्ट्री के बड़े सितारों में गिने जाते हैं. बिहार के बक्सर जिले में जन्मे कल्लू ने बेहद कम उम्र में गायकी से पहचान बनाई और बाद में फिल्मों में कदम रखा. उन्होंने दिलवर, राजतिलक, शादी मुबारक और कल्लू की दुल्हनिया जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया.