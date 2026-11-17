पांच साल पहले कार्तिक आर्यन ने अपनी ओटीटी डेब्यू फिल्म ‘धमाका' से खूब सुर्खियां बटोरी थीं. हालांकि चर्चा सिर्फ उनके अलग तरह के किरदार और फिल्म के विषय को लेकर ही नहीं थी, बल्कि महज 10 दिनों की शूटिंग के लिए कथित तौर पर 20 करोड़ रुपये की फीस लेने को लेकर भी थी. उस समय कोविड-19 महामारी के कारण मनोरंजन जगत काफी प्रभावित हुआ था और ओटीटी प्लेटफॉर्म फिल्मों की रिलीज का एक बड़ा माध्यम बनकर उभर रहे थे. ऐसे में कार्तिक की इतनी बड़ी फीस चर्चा का विषय बन गई थी, जो उनकी बढ़ती लोकप्रियता और बाजार में उनकी मजबूत स्थिति को दर्शाती थी.

राम माधवानी के निर्देशन में बनी और रॉनी स्क्रूवाला, अमिता माधवानी और राम माधवानी द्वारा निर्मित ‘धमाका' को शुरुआत में सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना थी, लेकिन बाद में इसे सीधे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया. महामारी के दौरान फिल्म की महज 10 दिनों में पूरी हुई शूटिंग ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थीं. जनवरी 2023 में ‘आप की अदालत' में अपनी मौजूदगी के दौरान कार्तिक ने खुद इस चर्चित फीस पर बात की थी और स्वीकार किया था कि उन्हें इस फिल्म के लिए 20 करोड़ रुपये मिले थे.

19 नवंबर, 2021 को रिलीज हुई 104 मिनट की इस थ्रिलर फिल्म में कार्तिक ने अपनी रोमांटिक-कॉमेडी वाली परिचित छवि से हटकर अर्जुन पाठक का किरदार निभाया था. वह एक महत्वाकांक्षी टेलीविजन न्यूज एंकर के रूप में नजर आए, जिसकी जिंदगी एक भयावह संकट में फंस जाती है. फिल्म में मृणाल ठाकुर और अमृता सुभाष ने भी अहम भूमिकाएं निभाई थीं. इस फिल्म के जरिए कार्तिक के अभिनय का एक गंभीर, संयमित और बिल्कुल अलग पहलू देखने को मिला.

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‘धमाका' के पांच साल पूरे होने पर यह फिल्म आज भी कार्तिक के करियर का एक अहम पड़ाव मानी जाती है, जिसने उन्हें डिजिटल एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रखने का मौका दिया. महज 10 दिनों का शूटिंग शेड्यूल हो या फिर 20 करोड़ रुपये की फीस को लेकर हुई चर्चा, इस फिल्म ने महामारी के दौरान बॉलीवुड में बदलते मनोरंजन जगत की एक खास तस्वीर पेश की थी.