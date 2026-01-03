विज्ञापन

दृष्टि धामी ने पति नीरज खेमका के साथ दिखाया बेटी लीला का चेहरा, तस्वीरें हो रही वायरल

टीवी एक्ट्रेस मधुबाला यानी दृष्टि धामी (Drashti Dhami) ने अपनी बेटी से फैंस को मिलवाया है. एक्ट्रेस ने अपने पति नीरज खेमका के साथ अक्टूबर 2024 में अपने पहले बच्चे एक बेटी का स्वागत किया था. उसका नाम कपल ने प्यार से लीला खेमका रखा.

नई दिल्ली:

टीवी एक्ट्रेस मधुबाला यानी दृष्टि धामी (Drashti Dhami) ने अपनी बेटी से फैंस को मिलवाया है. उन्होंने साल 2024 में प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी. एक्ट्रेस ने अपने पति नीरज खेमका के साथ अक्टूबर 2024 में अपने पहले बच्चे एक बेटी का स्वागत किया था. उसका नाम कपल ने प्यार से लीला खेमका रखा. उनकी बेटी एक साल की हो गई थी, लेकिन कपल ने उसका फेस रिवील नहीं किया था. अब नए साल के मौके पर दृष्टि धामी ने अपनी क्यूट सी बेटी लीला का चेहरा फैंस को दिखाया. ये फोटोज लीला के पहले बर्थडे की हैं और इसी के साथ एक्ट्रेस ने अपनी बेटी को फैंस से इंट्रोड्यूस करवाया.

एक्ट्रेस ने लिखा, "हेलो वर्ल्ड! मिलिए हमारी बेटी लीला खेमका से." फोटोज शेयर करते ही दृष्टि के कई फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं. शब्बीर अहलूवालिया ने कमेंट में दिल वाला इमोजी बनाया। प्रिया मलिक ने लिखा, "गॉड ब्लेस हर." दृष्टि धामी की बेटी लीला ने फोटो में परपल कलर की फ्रॉक पहनी थी. पहली तस्वीर में बच्ची अपने केक के साथ दिख रही थी. दूसरी तस्वीर में दृष्टि और नीरज अपनी बेटी के साथ थे, जबकि तीसरी तस्वीर में दृष्टि अपनी छोटी बच्ची के साथ एक कैंडिड शॉट में थीं.

दृष्टि धामी ने 2007 के पॉपुलर शो दिल मिल गए से टीवी इंडस्ट्री में डेब्यू किया था. हालांकि, उन्हें पहचान मधुबाला - एक इश्क एक जुनून से मिली. एक्ट्रेस कई अन्य टीवी शो जैसे परदेस में है मेरा दिल, एक था राजा एक थी रानी और सिलसिला बदलते रिश्तों का में भी नज़र आ चुकी हैं. उन्हें आखिरी बार वेब सीरीज़ द एम्पायर में देखा गया था.

