बिग बॉस 20 में गुल्लू-काजी तौकीर को रोहित शेट्टी ने दिया बड़ा ऑफर, स्काउट की गर्लफ्रेंड लव से बोली- अपने मुंहबोले भाईयों के साथ भी ऐसा करते हो

रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के 'वीकेंड का वार' को सलमान खान की जगह फिल्ममेकर रोहित शेट्टी होस्ट करने पहुंचे. जहां उन्होंने घरवालों की क्लास ली, जिसमें स्काउट, लव गिल और बुली गैंग समेत कई कंटेस्टेंट्स के मुद्दों पर भी बात की गई.लेकिन आने वाले एपिसोड में बिग बॉस 20 और मजेदार होने वाला है क्योंकि स्काउट ओपी की गर्लफ्रेंड काश्वी नजर आने वाली हैं और स्काउट को कंफ्रंट करते हुए नजर आएंगे. हालांकि अगर लेटेस्ट एपिसोड की बात करें तोगुल्लू और काजी तौकीर की किस्मत चमक गई जब रोहित शेट्टी ने उन्हें शो के बाद काम का ऑफर दिया.
रोहित शेट्टी ने गुल्लू और काजी को दिया ऑफर
बिग बॉस 20 के लेटेस्ट एपिसोड में रोहित शेट्टी काजी तौकीर और गुल्लू से इम्प्रैस नजर आए. वहीं दोनों को शो के बाद ऑफर दे दिया. दरअसल, गुल्लू यानी कुशाल तंवर के वन लाइनर्स से इम्प्रेस होकर रोहित शेट्टी ने खतरों के खिलाड़ी का ऑफर दे दिया. जबकि काजी तौकीर को उनकी अपकमिंग फिल्म में एक रोमांटिक गाने का ऑफर दिया.
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BIGG BOSS 20: ROHIT SHETTY MAKES BIG OFFERS TO GULLU & QAZI! • Rohit Shetty offers Khatron Ke Khiladi to Gullu aka Kushal Tanwar after being impressed by his one-liners. • Rohit Shetty also promises Qazi Touqeer a romantic song in one of his films.— BBTak (@BiggBoss_Tak) October 24, 2026
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लव और स्काउट का मुद्दा
रोहित शेट्टी ने कहा कि बाहर से देखने पर उनका ये बर्ताव बिल्कुल गलत लग रहा है. रोहित शेट्टी ने लवप्रीत से कहा, "लवप्रीत गिल, जब स्काउट आपके पैरों, हाथों, गर्दन की मालिश करता है, तो यह टीवी पर देखने में सही नहीं लगता है. तुम स्काउट से पीठ की मालिश करने के लिए कहती हो, वो तुम्हारी पिंडलियों की मालिश कर रहा है. ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है.इस पर स्काउट कहता है, ये तो मैं हर किसी के साथ करता हूं, माही दी ने भी मुझसे कहा था, मैंने उनके भी किया था." रोहित ने जवाब दिया, "स्काउट! बाहर जो दिख रहा है, बाहर जो महसूस हो रहा है, मैं बस वही बता रहा हूं. ये बिल्कुल गलत लग रहा है."
वीकेंड का वार पर पहुंचीं स्काउट की गर्लफ्रेंड
Promo Alert! Kaashvi SCHOOLs Love & Scout OP! Kaashvi tells Scout, “Agar aapko 1% bhi izzat hai, toh draw a line and cut her off!” https://t.co/JrsvvyuDF6— BBTak (@BiggBoss_Tak) October 24, 2026
'बिग बॉस 20' के 'वीकेंड का वार' में स्काउट की गर्लफ्रेंड काश्वी हिरानंदानी नजर आईं, जिसका प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. प्रोमो में वह स्टेज पर आकर कहती हैं, कैसा जा रहा है मसाज पार्लर तन्मय, मैं लव से एक मिनट बात करना चाहूंगी. क्या आप सच में आप अपने मुंहबोले भाईयों के साथ भी ऐसा करते हो. इस पर लव कहती हैं, मेरे लिए यह नॉर्मल था क्योंकि मेरे पेन हो रहा है. इस पर काश्वी कहती हैं, और तन्मय आपने कैसे सोचा कि तुम मुझे उससे कंपेयर कर सकती हो. क्या टेकिंग केयर. अगर घर वाली फिलींग चाहिए थी तो आपको घर पर बैठना था. मुझे बहुत बकवास फील हो रहा है. अगर आपमें एक पर्सेंट भी इज्जत है. तो लाइन ड्रॉ कर दो और उन्हें अलग कर दो.
दरअसल, स्काउट और लव गिल की बढ़ती नजदीकियों की वजह से सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है. शुरुआत में दोनों ने खुद को भाई-बहन बताया था लेकिन शो के दौरान उनके बीच काफी कोजी पल देखे गए हैं. हाल ही में स्काउट द्वारा कंबल के अंदर लव गिल के पैरों की मसाज करने और लव द्वारा स्काउट को गले लगाने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए हैं.
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