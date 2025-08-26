विज्ञापन

रीम शेख की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 5वीं देख कर कहेंगे- मीना कुमारी

बाल कलाकार के रूप में करियर शुरू करने वाली रीम शेख इस वक्त टीवी इंडस्ट्री के बड़े नामों में से एक हैं. 'तुझसे है राब्ता,' 'तेरे इश्क में घायल' और 'फना' जैसे टीवी सीरियल में नजर आईं रीम शेख ने सोमवार को सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं.

नई दिल्ली:

बाल कलाकार के रूप में करियर शुरू करने वाली रीम शेख इस वक्त टीवी इंडस्ट्री के बड़े नामों में से एक हैं. 'तुझसे है राब्ता,' 'तेरे इश्क में घायल' और 'फना' जैसे टीवी सीरियल में नजर आईं रीम शेख ने सोमवार को सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं. रीम 'इंस्टाग्राम' पर पोस्ट की गई तस्वीरों में गजब की अदाओं के साथ पोज देती नजर आईं. उन्होंने सफेद रंग के दुपट्टे के साथ पिंक कलर की स्कर्ट कैरी की, जिसने उनके लुक में चार चांद लगा दिए.

रीम ने 'इंस्टाग्राम' पर इसे कैप्शन दिया, "रहने दे मुझे यूं उलझा हुआ-सा तूझ में, सुना है सुलझ जाने से धागे अलग-अलग हो जाते हैं."

रीम की ये तस्वीर फैंस को काफी पसंद आ रही है. वे तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

 एक यूजर ने लिखा, "आप इतनी सुंदर कैसे हो?" तो दूसरे यूजर ने लिखा, "सुपर" और एक और यूजर ने लिखा, "मैम, क्या आप अपनी प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हो?" एक अन्य यूजर ने लिखा, "आप बहुत सुंदर हो."

रीम शेख के करियर की बात करें, तो उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट करियर की शुरुआत की थी. मात्र 6 साल की उम्र में उन्होंने 'नीर भरे तेरे नैना देवी' टीवी सीरियल में काम किया था.

 इसके बाद वह 'मैं आजी और साहिब', 'ये रिश्ता क्या कहलाता है', 'खेलती है जिंदगी आंखमिचोली', और 'दीया और बाती हम' जैसे कई टीवी शोज में नजर आई थीं.

अपनी खास दोस्त जन्नत जुबैर की तरह रीम शेख भी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. उनका नाम सेहबान अजीम से लेकर शगुन पांडे तक से जुड़ा.

दो महीने पहले 22 साल की रीम की शादी की तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हुई थीं, जिस पर अब एक्ट्रेस ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए उन फोटोज और खबर के पीछे का सच बताया था.

रीम ने  इंस्टाग्राम पर एक वायरल पोस्ट शेयर किया था, जिसमें अभिनेत्री की मांग में सिंदूर भरा है, वहीं दूसरी फोटो में कृष गुप्ता नाम का लड़का खड़ा है.

 इस पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था कि कृष गुप्ता और रीम शेख ने जयपुर में 25 मई को शादी कर ली है.

ये पोस्ट इतना वायरल हुआ था कि इसे देखकर रीम ही नहीं, बल्कि उनके परिवार वाले भी हैरान रह गए थे.

