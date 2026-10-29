अमिताभ बच्चन के इस भजन को सुनकर बेटी राहा के साथ रणबीर कपूर करते हैं दिन की शुरूआत, KBC में बताया रामायण कनेक्शन का किया खुलासा

रणबीर कपूर की 4000 करोड़ी रामायणम् के रिलीज होने में बस 4 दिन बाकी है, जिसके चलते फिल्म की कास्ट प्रमोशन में बिजी हैं. इसी बीच बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर ने लोकप्रिय क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी के दिवाली स्पेशल एपिसोड में एक मजबूत रिश्ते की बुनियाद के बारे में अपने विचार शेयर करते हुए नजर आए. उन्होंने प्यार, विश्वास और सम्मान को सार्थक रिश्तों को बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया. रिश्तों को मजबूत बनाए रखने वाले मूल्यों पर बात करते हुए रणबीर ने कहा कि दोस्ती हर रिश्ते की असली नींव होती है. इसी के साथ उन्होंने बेटी राहा का भी जिक्र किया और बताया कि वह अमिताभ बच्चन के भजन को सुनकर दिन की शुरूआत करते हैं, जिसका कनेक्शन रामायण से है.

रणबीर कपूर ने कही ये बात

रिश्तों को मजबूत बनाए रखने वाले मूल आधार के बारे में अपने विचार साझा करते हुए रणबीर कपूर ने कहा, “हमारे रिश्ते की जो नींव है, जो जड़ है, वह दोस्ती है. मैं हमेशा से यह मानता हूं कि प्रेम एक रिश्ते को जोड़ता है, विश्वास एक रिश्ते को मजबूत बनाता है और सम्मान एक रिश्ते को कायम रखता है. मेरे विचार से ये किसी भी रिश्ते के महत्वपूर्ण आधार हैं, सर.” महानायक अमिताभ बच्चन के साथ बातचीत के दौरान रणबीर ने यह भी बताया कि वह अपनी सुबह की शुरुआत वरिष्ठ अभिनेता द्वारा गाए गए हनुमान चालीसा को सुनकर करते हैं.

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रणबीर कपूर और राहा का रामायण कनेक्शन

उन्होंने कहा, “जब से मेरी बेटी राहा पैदा हुई है, ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा है, जब हमने सुबह की शुरुआत आपके गाए हुए हनुमान चालीसा से नहीं की हो.” रणबीर की इस बात को सुनकर अमिताभ बच्चन ने गर्मजोशी से प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “वाह, क्या बात है!” अभिनेता के इन विचारों पर शो में मौजूद दर्शकों ने जमकर तालियां बजाईं. शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने भी इस भावनात्मक पल पर अपनी खुशी जाहिर की.

दीवाली स्पेशल एपिसोड इस दिन होगा प्रसारित

दिवाली और महाकाव्य रामायण पर आधारित यह विशेष एपिसोड भक्ति, सांस्कृतिक भव्यता और भावनात्मक पलों का अनूठा संगम पेश करने का वादा करता है. इस खास एपिसोड में अभिनेत्री साई पल्लवी और अभिनेता रवि दुबे भी रणबीर कपूर के साथ नजर आएंगे. यह कार्यक्रम आस्था और परंपरा से जुड़ी प्रस्तुतियों और बातचीत के जरिए रोशनी के त्योहार दिवाली का जश्न मनाएगा. कौन बनेगा करोड़पति का दिवाली विशेष एपिसोड 29 और 30 अक्टूबर को रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित होगा.

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