विज्ञापन

9 साल पहले इस पाकिस्तानी सीरियल के टाइटल ट्रैक में हुआ था रामायण का इस्तेमाल, वीडियो हो रहा वायरल

पाकिस्तानी सीरियल्स को लोग बहुत पसंद करते हैं. इंडिया में भी लोग इन शोज को देखना पसंद करते हैं. कई साल पहले एक ऐसा पाकिस्तानी शो आया था जिसके टाइटल ट्रैक में रामायण का रेफरेंस लिया गया था.

Read Time: 2 mins
Share
9 साल पहले इस पाकिस्तानी सीरियल के टाइटल ट्रैक में हुआ था रामायण का इस्तेमाल, वीडियो हो रहा वायरल
पाकिस्तानी सीरियल के टाइटल ट्रैक में हुआ था रामायण का इस्तेमाल
नई दिल्ली:

पाकिस्तानी ड्रामा की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है. पाकिस्तान के अलावा इंडिया में भी इन शोज को काफी पसंद किया जाता था. हालांकि अब इन्हें बैन कर दिया गया है. साल 2016 में एक ऐसा पाकिस्तानी ड्रामा आया था जिसने पर किसी को इंप्रेस कर दिया था. इस शो का टाइटल ट्रैक सबसे ज्यादा पसंद किया था. जिसका वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होता है. इस टाइटल ट्रैक की खासियत थी कि इसमें रामायण का रेफरेंस दिया गया था. जिसकी वजह से ये बहुत वायरल हुआ था. आइए आपको इस शो के बारे में बताते हैं.

सीता बागरी था शो का नाम

जिस पाकिस्तानी शो की हम बात कर रहे हैं उसका नाम सीता बागरी है. इस शो में एक हिंदू लड़की की कहानी दिखाई गई थी.  ये शो आंतरिक सिंध में रहने वाली लड़की जिंदगी पर आधारित असली कहानी है. शो में पाकिस्तानी हिंदू लड़की की जिंदगी को दिखाया गया है जो कराची में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों पर फोक्स्ड है.

गाने में लिया गया रामायण का रेफरेंस

सोशल मीडिया पर सीता बागरी के टाइटल ट्रैक का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें रामायण से रेफरेंस लिया गया है. गाने के बोल हैं-सीता के भाग्य में चैन कहां ,अब सुख कहां पाएंगे सीता के नैन कहां. शो में मेन लीड में सरवत गिलानी नजर आईं थीं. उनके साथ शो में बुशरा अंसारी और सैयद जिब्रान ने भी अहम किरदार निभाया था.

इस वीडियो पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- पाकिस्तानी टीवी शो इंडियन सिंगर सुखविंदर सिंह के साथ. दूसरे ने लिखा- बिंदी में कितनी सुंदर लग रही है लीड एक्ट्रेस, पाक ड्रामा बेस्ट हैं. एक ने लिखा- हे भगवान! क्या याद दिला दिया यार मैं सिर्फ 12 या 13 साल का था और अब तक मुझे याद है क्योंकि ड्रामा की कहानी और बुशरा आपा और सरवत जी की पावरफुल एक्टिंग.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Seeta Bagri, Ramayan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com