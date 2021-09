Nikki Tamboli ने 'शिला की जवानी' पर किया ऐसा डांस, देख फैन्स बोले- आपके सामने तो कटरीना भी फैल है...Video वायरल

निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) ने अपना ये डांस वीडियो इंस्ताग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में उन्होंने खूबसूरत सा वन पीस पहना हुआ है. वहीं निक्की के इस वीडियो को देख सेलेब्स के साथ-साथ उनके फैन्स भी काफी पसंद कर रहे हैं. उनके एक फैन ने कमेंट में लिखा है 'आपके सामने तो कटरीना भी फैल है', तो दूसरे फैन ने लिखा है 'I don't know why but you're looking more slim', तो किसी ने लिखा है 'Wow, you look beautiful'. इसी के साथ उनके इस वीडियो पर अब तक 866 हजार से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं.

वहीं निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) के काम की बात करें तो, वो बिग बॉस के पिछले सीजन का हिस्सा रह चुकी हैं. शो के दौरान उन्होंने टॉप 3 फाइनलिस्ट में भी अपनी जगह भी बनाई थी. जिसक बाद उन्होंने कई म्यूजिक वीडियो में भी काम किया. इसी के साथ निक्की तंबोली हालही में टीवी रियालिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 11' में बतौर कंटेस्टेंट भी नजर आई थीं.