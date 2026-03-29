KSBKBT 2 Spoiler: घटियापन का एक और लेवल पार करेगी नोएना, तुलसी करेगी झूठ का पर्दाफाश, बचाएगी अपना सुहाग

स्टार प्लस के पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में एक बार फिर से दर्शकों के लिए बड़ा ट्विस्ट आने वाला है. फिलहाल तुलसी मुंबई से दूर है. मिहिर नोएना को ऑफिस बुलाता है, जहां वह उसे अपने बिजनेस से अलग करने की कोशिश कर रहा है. नोएना मिहिर के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन मिहिर उस पर नाराज हो जाता है. आने वाले एपिसोड में नोएना एक बड़ा झूठ बोलकर मिहिर को हासिल करने की फिराक में है. वह अपनी सेहत को लेकर मनगढ़ंत कहानी रच रही है.

मिहीर की पत्नी बनकर इस दुनिया से जाना चाहती है नोएना!

नोएना तुलसी से कहेगी कि वह मिहिर की पत्नी बनकर इस दुनिया से जाना चाहती है. मिहिर और विरानी परिवार को अभी तक नोएना की कथित बीमारी की कोई जानकारी नहीं है. लेकिन जल्द ही पूरे परिवार को इसकी खबर लगने वाली है. तुलसी भी नोएना की हालत देखकर परेशान हो जाएगी और शायद मिहिर-नोएना की शादी के लिए राजी भी हो जाए.

मिहीर को पाने के लिए फिर रची साजिश

हालांकि असली ट्विस्ट यह है कि नोएना ने मिहिर को पाने के लिए अपनी बीमारी का झूठ गढ़ा है. वह ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने का नाटक कर रही है, जबकि हकीकत में उसे ऐसा कुछ भी नहीं है. तुलसी को नोएना की इस चाल पर शक हो जाता है. वह नोएना के डॉक्टर से मिलने जाती है और वहां उसे सच्चाई पता चल जाती है कि नोएना पूरी तरह स्वस्थ है और सिर्फ ड्रामा कर रही है.

तुलसी करेगी नोएना का पर्दाफाश

तुलसी इस बात से बेहद गुस्सा हो जाएगी और नोएना की सारी साजिश का पर्दाफाश कर देगी. दूसरी तरफ विरानी परिवार अब एकजुट होने जा रहा है. गौतम भी परिवार के साथ खड़ा है और ऋतिक-मुन्नी के कहने पर मिताली के खिलाफ केस लड़ने आ गया है. मिहिर अपने परिवार को एक साथ देखकर काफी खुश है. क्या तुलसी नोएना के झूठ को समय रहते उजागर कर पाएगी? आने वाले एपिसोड में यह ड्रामा और रोमांच देखने लायक होगा.