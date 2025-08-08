विज्ञापन

कपिल शर्मा की वाइफ की 10 खूबसूरत फोटो, 5वीं देख कहेंगे- कॉमेडियन को मिला हीरा

कपिल शर्मा की वाइफ गिन्नी चतरथ की 10 खूबसूरत और रेयर तस्वीरें फैंस का दिल जीत देंगी. वहीं फैंस खूब प्यार बरसाएंगे. 

कपिल शर्मा की वाइफ की 10 तस्वीरें
नई दिल्ली:

भारत के सबसे लोकप्रिय कॉमेडियन और टेलीविजन होस्ट कपिल शर्मा इन दिनों कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो को लेकर चर्चा में हैं, जिसके जरिए वह लाखों दिलों पर राज कर रहे हैं. हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ भी खूब चर्चा में रहती हैं, जिसकी झलक कॉमेडियन के इंस्टाग्राम पेज को देखने से मिल जाती है. उनकी फीड में वाइफ गिन्नी चतरथ और बच्चों की दिल छू लेने वाली तस्वीरें फैंस के देखने को मिल जाती हैं, जिसे खूब प्यार मिलता है. वहीं वाइफ के साथ कपिल शर्मा की तस्वीरें परफेक्ट कपल गोल्स साबित होती नजर आती हैं. 

कपिल शर्मा की वाइफ गिन्नी चतरथ का जन्म 18 नवंबर 1989 को पंजाब के जालंधर में हुआ, एक व्यवसायी परिवार से ताल्लुक रखती हैं.

कपिल और गिन्नी की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी, जब कपिल अपने थिएटर ग्रुप के सीनियर थे और गिन्नी एक अन्य कॉलेज की छात्रा थीं.

दोनों की दोस्ती नाटक और स्टैंड-अप कॉमेडी के मंच पर शुरू हुई थी, जिसका जिक्र कपिल शर्मा ने कई बार अपने इंटरव्यू में किया है और बताया कि गिन्नी की ह्यूमर ने उनका दिल जीता. 

गिन्नी एक अमीर परिवार से थीं. हालांकि कपिल के साधारण मध्यमवर्गीय पृष्ठभूमि को कभी आड़े नहीं आने दिया. 

उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदली, और कई सालों की डेटिंग के बाद, दोनों ने 12 दिसंबर 2018 को जालंधर में एक भव्य पंजाबी रीति रिवाज से शादी की.

गिन्नी एक शिक्षित और स्वतंत्र महिला हैं, जिन्होंने जालंधर के MGN पब्लिक स्कूल से पढ़ाई शुरू की और बाद में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर और DAV इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से डिग्री हासिल की.

उन्होंने फाइनेंस में MBA किया है और अपने परिवार के व्यवसाय में भी सक्रिय रही हैं. शादी के बाद, गिन्नी ने अपने परिवार और बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन वह विदेश में कैप्स कैफे की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. 

हाल ही में कैप्स कैफे पर दोबारा हमले की खबर आई है, जो चर्चा में है. 

कपिल और गिन्नी के दो प्यारे बच्चे बेटी अनायरा (जन्म 2019) और बेटा त्रिशान (जन्म 2021) हैं. 

कपिल अक्सर कहते हैं कि गिन्नी उनकी जिंदगी की रीढ़ हैं, जो हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी रहीं हैं. वहीं सोशल मीडिया के जरिए वह अपना प्यार बयां करते रहते हैं. 

