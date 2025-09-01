कोकिलाबेन के डायलॉग पर महिला ने साड़ी में दिखाए ऐसे करतब, लोगों की छुटी हंसी, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर कई तरह के वायरल वीडियो हम सभी देखते हैं, उनमें से कुछ वीडियो तो इतने मजेदार होते हैं, कि उन्हें देखने के बाद हंसते- हंसते पेट में दर्द हो जाता है, ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कंटेंट क्रिएटर टेलीविजन की फेमस किरदार 'कोकिलाबेन' के डायलॉग पर जबरदस्त एक्टिंग करती हुईं नजर आ रही हैं.



'कोकिलाबेन' बनकर छाई ये कंटेंट क्रिएटर



सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कंटेंट क्रिएटर ऑरेंज साड़ी और काले रंग के ब्लाउज में नजर आ रही हैं. जिसके बाद वह 'कोकिलाबेन' का फेमस डायलॉग 'मोटा भाभी, दूसरों के मामले में टांग अड़ाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए' पर कई अलग - अलग स्टेप्स के साथ जबरदस्त एक्टिंग कर रही हैं. जब आप वीडियो देखेंगे तो हंसकर लोट- पोट हो जाएंगे.



टेलीविजन की फेमस किरदार 'कोकिलाबेन' को शो 'साथ निभाना साथिया' (2010-2017) में दिखाया गया था. इस शो में उनका नाम कोकिला मोदी था. हालांकि ये किरदार लोगों के बीच 'कोकिलाबेन' के नाम से फेमस हुआ. इस किरदार की सबसे खास बात इसके बोलने का तरीका था. कुछ साल पहले इसी किरदार का एक डायलॉग 'रसोड़े में कौन था' काफी वायरल हुआ था, जिस पर लोगों ने खूब रील बनाई थी.



जानें- 'कोकिलाबेन' की एक्टिंग करने वाली कंटेंट क्रिएटर के बारे में



जिस कंटेंट क्रिएटर ने कोकिला बेन के डायलॉग पर एक्टिंग की है, उनका नाम नंदीता श्रीवास्तव है और इंस्टाग्राम पर उनके 1.1 फॉलोअर्स हैं. बता दें, वह फनी रील बनाने के लिए फेमस हैं.



लोगों ने वीडियो देख दिए रिएक्शन



सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे अब तक 1,352,532 से ज्यादा लोग पसंद कर चुके हैं. वहीं लाखों में इसके व्यूज हैं. बता दें, जिन- जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है, उन्होंने अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'महिला का डायलॉग के साथ करतब दिखाने का तरीका काफी पसंद आया', दूसरे यूजर ने लिखा, 'यह बेहद ही मजाकिया वीडियो है', तीसरे यूजर ने लिखा, 'वाह वीडियो देखकर असली कोकिलाबेन याद आ गई'.





