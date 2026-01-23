विज्ञापन

नितेश तिवारी और कसीम हैदर कसीम का गाना 'अरजियां' रिलीज, भारत-भूटान को जोड़ गया ये दिल छू लेने वाला गीत

बॉलीवुड गायक, संगीतकार और निर्देशक नितेश तिवारी का नया गीत ‘अरजियां’ रिलीज होते ही संगीत प्रेमियों के दिलों में जगह बना रहा है.

रिलीज होते ही लोगों के दिलों पर छाया अरजियां

बॉलीवुड गायक, संगीतकार और निर्देशक नितेश तिवारी का नया गीत ‘अरजियां' रिलीज होते ही संगीत प्रेमियों के दिलों में जगह बना रहा है. यह गाना सिर्फ एक रोमांटिक या सूफियाना ट्रैक नहीं है, बल्कि भारत और भूटान की भावनाओं को जोड़ने वाला एक खूबसूरत संगीत सफर बनकर सामने आया है. गाने में प्रेम, विरह और आत्मिक जुड़ाव की ऐसी भावना है, जो सुनने वाले को भीतर तक छू जाती है.

इस गीत में नितेश तिवारी के साथ भूटान के कलाकार पेम डेम दोर्जी भी नजर आते हैं. दोनों की स्क्रीन केमिस्ट्री और भावनात्मक अभिनय वीडियो को और असरदार बनाता है. गाने का संगीत और निर्देशन खुद नितेश तिवारी ने किया है, जिससे उनकी बहुमुखी प्रतिभा साफ झलकती है. उनकी आवाज में दर्द, सुकून और गहराई का सुंदर मेल है, जो गाने को खास बनाता है.

‘अरजियां' के बोल मशहूर शायर कसीम हैदर कसीम ने लिखे हैं. उनके शब्द सीधे दिल तक पहुंचते हैं. हर पंक्ति में प्रेम और जुदाई की भावना इतनी सरलता से पिरोई गई है कि श्रोता खुद को गीत से जुड़ा महसूस करता है. शायरी गाने को एक आध्यात्मिक एहसास देती है. वीडियो की सिनेमैटोग्राफी राहुल भार्गव ने की है, जिन्होंने हर फ्रेम में भावनाओं को खूबसूरती से कैद किया है. निर्देशन टीम में निलेश तिवारी और रोहन शुक्ला का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने दृश्य प्रस्तुति को मजबूत बनाया.

गाने का निर्माण नेहा देहरिया ने किया है. इसे SMW मीडिया एंड एंटरटेनमेंट और द एनाआरटी एंटरटेनमेंट ने मिलकर प्रस्तुत किया है. 'अरजियां' यह साबित करती है कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती. यह गीत भावनाओं की उस भाषा में बात करता है, जिसे हर दिल समझ सकता है. भारत और भूटान की सांस्कृतिक झलक इसे और खास बनाती है. यह सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि संगीत और शायरी के जरिए दिलों को जोड़ने की एक कोशिश है.
 

Arziyaan Song, Nitesh Tiwari Singer, Qaseem Haider Qaseem
