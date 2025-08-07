क्योंकि सास भी कभी बहू थी में हुई विलेन की एंट्री, तुलसी के परिवार में जहर घोलेगा ये बिजनेसमैन

टीवी का पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी का दूसरा सीजन भी लोगों को पसंद आ रहा है. बीती 29 जुलाई से शुरू हुए शो ने दर्शकों को पकड़कर रखा हुआ है. शो में भले ही नए चेहरों की एंट्री हुई है, लेकिन लोगों के अंदर से इसका चाव खत्म नहीं हुआ है. वो दिन दूर नहीं जब, क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 टीआरपी की लिस्ट में टॉप पर आएगा. अब तो शो को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एकता कपूर ने इसमें एक और ट्विस्ट जोड़ दिया है. क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब एक नए चेहरे के साथ विलेन की एंट्री हो गई है.



पहले दो रोल के लिए हुए थे रिजेक्ट

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में एक्टर अंकित भाटिया नेगेटिव रोल में नजर आ रहे हैं. शो में अंकित का रोल बिजनेसमैन बिरेन पटेल का है. इससे पहले अंकित प्रोड्यूसर एकता कपूर के शो भाग्य लक्ष्मी में चार सालों तक काम कर चुके हैं. इसके अलावा वह प्रचंड अशोक में भी एक ग्रे शेड रोल कर चुके हैं. अंकित ने यह भी बताया कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में उन्हें दो रोल के लिए पहले ही रिजेक्ट किया गया था, आखिर में उन्हें बिरेन पटेल का रोल मिला. एक्टर ने बताया, 'जब शो की कास्टिंग शुरू हुई थी, तो तभी मुझे इर रोल के लिए कॉल आ गया गया था, इसके बाद मैंने कास्टिंग टीम से मुलाकात की और फिर ऑडिशन दिया, पहले तो कोई और दो रोल के लिए रिजेक्शन मिला, फिर मुझे इस विलेन के लिए चुन लिया गया'.



तुलसी के परिवार में जहर घोलेगा बिरेन पटेल



अंकित ने अपने रोल पर बात करते हुए बताया, 'बिरेन पटेल एक प्रभावशाली और अमीर शख्स है, जो पूरी तरह से नेगेटिव किरदार है, मेरा यह किरदार पूरी तरह से स्वार्थी, सख्त सोच वाले चालक इंसान का है'. वहीं, स्मृति ईरानी संग एक्टिंग करने पर एक्टर ने कहा, 'उनके साथ शूट करके अच्छा लगा, वह एक सीनियर कलाकार हैं, हम उन्हें बचपन से देखते आ रहे हैं'. इसके अलावा अंकित ने शो की प्रोड्यूसर एकता कपूर का इस रोल को देने के लिए आभार जताया. अब क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में देखना होगा कि बिरेन पटेल कैसे तुलसी की फैमिली के अंदर जहर घोलने का काम करता है.