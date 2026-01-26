इंदौर में दूषित पानी से फिर 1 मौत, अब पूर्व वार्ड अध्यक्ष की गई जान, जानें, कहां पहुंचा डेथ टोल?

Contaminated Water Death: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौत का आंकड़ा थम नहीं रहा है. सोमवार को एक और पीड़ित की मौत की सूचना है. ताजा मामला हाई प्रोफाइल है, मरने वाला पूर्व कांग्रेस वार्ड अध्यक्ष है. उल्टी -दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती किए गए पूर्व वार्ड अध्यक्ष की शनिवार को मौत हुई.

राजाराम बौरासी को हुई थी उल्टी दस्त की शिकायत

रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को पूर्व कांग्रेस वार्ड अध्यक्ष रहे राजाराम को उल्टी दस्त की शिकायत हुई थी, हालत खराब होने की वजह से स्थानीय डॉक्टर को दिखाया गया. जब आराम नहीं मिला तो राजाराम बारौसी को शनिवार सुबह अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनकी मौत हो गई. हालांकि मौत के कारणों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

इदौर के भगीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से मौत का आंकड़ा 26 पहुंच गया है. हालांकि 15 जनवरी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा MP हाई कोर्ट की इंदौर पीठ में पेश स्टेट्स रिपोर्ट में उल्टी-दस्त प्रकोप के दौरान पांच माह के बालक समेत 7 लोगों की मौत का ही जिक्र किया गया है.

हृदय रोग से पीड़ित थे मृतक राजारामः स्वास्थ्य विभाग

राजाराम की मौत को लेकर स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि एंजियोग्राफी रिपोर्ट में साफ देखा जा सकता है कि राजाराम हृदय रोग से पीड़ित थे. मृतक राजाराम बौरासी के परिजनों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम निरीक्षण करने घर आई थी, तब पुरानी रिपोर्ट देखकर ह्रदय रोग को मौत का कारण मान लिया, लेकिन मौत की सच्चाई दूसरी हैं.

परिजनों का आरोप है कि राजाराम बौरासी की मौत का मुख्य कारण दूषित पानी ही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसे माना नहीं जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि किसी मौत का कारण दूषित पानी होने से भी प्रशासन अब उसे मान नहीं रहा है.

महू में दूषित पानी से बीमार हुए 22 भर्ती कराए गए

मामला महू तहसील के पट्टी बाजार के चन्दर मार्ग का है, जहां अचानक 22 लोगों के बीमार होने की सूचना आई. सभी बीमारों को आनन-फानन में देर रात अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है. सूचना के बाद अस्पताल पहुंचे इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने पीड़ित मरीजों से प्रभावित इलाके के रहवासियों से बातचीत की.

दिसंबर के आखिर में शुरू हुआ मौत का सिलसिला

गौरतलब है भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से लोगों के बीमार पड़ने का सिलसिला दिसंबर के आखिर में शुरू हुआ था और हेमंत गायकवाड़ को मिलाकर अब तक कुल 25 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है. हालांकि हाई कोर्ट में पेश किए गए मध्य प्रदेश सरकार की स्टेटस रिपोर्ट में मौत का आंकड़ा अलग है.

मृतकों के आंकड़े को लेकर विरोधाभासी दावों के बीच शहर के शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय की एक समिति के किए गए 'डेथ ऑडिट' की रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि भागीरथपुरा के 15 लोगों की मौत इस प्रकोप से किसी न किसी तरह जुड़ी हो सकती है.

51 नलकूपों के पानी में ई-कोलाई' का भी पता चला

अधिकारियों के मुताबिक भागीरथपुरा में 51 नलकूपों में दूषित पानी मिला और पानी की जांच रिपोर्ट में इसमें ‘ई-कोलाई' बैक्टीरिया के बारे में पता चला और बैक्टीरिया के कारण भागीरथपुरा में बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए. भागीरथपुरा में नगर निगम की पेयजल पाइपलाइन में रिसाव के कारण इसमें एक शौचालय के सीवर का पानी भी मिला था.

