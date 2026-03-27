रील स्क्रॉल करने से मिलता है सुकून, फिर क्यों थक जाते हैं आप

आराम (Relaxation) की बात करें तो ये बीते समय और आज में दोनों की परिभाषा बहुत बदल चुकी है. पहले लोग अखबार पढ़कर, किताबें पढ़कर, टहलकर या दोस्तों से बात करके रिलैक्स किया करते थे, लेकिन अब ये आदत सोशल मीडिया पर बिना सोचे-समझे स्क्रॉल करने में बदल गई है. इसमें कोई शक नहीं कि स्क्रॉल करना कुछ समय के लिए सुकून भरा लग सकता है, लेकिन यह अक्सर हमें थका हुआ और मेंटली तौर पर बहुत थका हुआ फील करा देता है, जिससे आराम करने का असली मकसद ही खत्म हो जाता है. आइए जानते हैं कि क्यों स्क्रॉलिंग उस समय तो सुकून देती है, लेकिन बाद में हमारे दिमाग को ओवरलोड कर देती है और मेंटल एनर्जी पर भी असर डालती है.

Mindless Scrolling से क्यों मिलता है सुकून

सोशल मीडिया स्क्रॉल करना आरामदायक लग सकता है, लेकिन यह आपको शुरुआत से ज्यादा थका देता है. शुरू में यह एक ब्रेक जैसा लगता है, लेकिन असल में आपका दिमाग लगातार एक्टिव रहता है. मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसा 'variable rewards' की वजह से होता है. हर लाइक, कमेंट या नया पोस्ट डोपामिन का छोटा-सा झटका देता है, जिससे तुरंत खुशी महसूस होती है. यह अनिश्चितता आपको उसी तरह बांधे रखती है जैसे स्लॉट मशीन काम करती है, जिससे रुकना मुश्किल हो जाता है.

लेकिन इसके साथ ही, लगातार स्क्रॉलिंग कॉग्निटिव ओवरलोड (Cognitive Overload) भी पैदा करती है. जिसमें आपका दिमाग लगातार ढेर सारी फोटो, वीडियो और उसमें दिखी चीजों को प्रोसेस करता रहता है, जो मानसिक रूप से थका देता है. भले ही यह आराम जैसा लगे, लेकिन आपका ध्यान कभी पूरी तरह से शांत नहीं होता.

कैसे mindless scrolling आपकी एनर्जी खत्म करती है