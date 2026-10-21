How to make steel shiny again: दीवाली आने वाली है और सभी घर की सफाई करने में व्‍यस्‍त है.सारी सफाई तो संभव है, लेक‍िन स्‍टील पर लगे खारे पानी के न‍िशान हटाना बहुत ही मुश्‍क‍िल होता है. अगर बर्तन पर खाने पानी के न‍िशान हैं, तो रोज बर्तन साफ करने की वजह से उन पर इतने ज्‍यादा न‍िशान नहीं लगते हैं. लेक‍िन स्‍टील की बाल्‍टी जोक‍ि बाथरूम में ज्‍यादातर इस्‍तेमाल होती है. उस पर से कैसे खारे पानी के न‍िशान हटाएं यह बहुत ही मुश्‍क‍िल काम साब‍ित होता है. अगर आप भी दीवाली की सफाई में स्‍टील की बाल्‍टी साफ करने से जूझ रहे हैं, तो अब आपको एक ऐसा सॉल्‍यूशन बता रहे हैं, जहां आप म‍िनटों में स्‍टील बाल्‍टी के सारे खारे पानी के न‍िशान हटा देंगे. वह भी ब‍िना क‍िसी मेहनत के. यहां हम आपको स्‍टील की बाल्‍टी साफ करने का स्‍प्रे बता रहे हैं, ज‍िसे आप जैसे ही बाल्‍टी प छ‍िड़केंगे, तो सारे दाग धब्‍बे साफ हो जाएंग और बाल्‍टी ब‍िल्‍कुल नई जैसी चमकने लगेगी. वहीं, बाल्‍टी पर जंग के न‍िशान भी यह लोशन चुटक‍ियों में साफ कर देगा, बस आपको इसे कुछ देर लगाकर छोड़ना होगा.

स्टील की बाल्टी से खारे पानी के न‍िशान हटाने का असरदार तरीका



नींबू और नमक का स्‍प्रे घर बनाइए

आपको बता दें क‍ि स्टील के बर्तनों और बाल्टियों से खारे पानी और जंग हटाने का ये तरीका सबसे ज्‍यादा असरदार तरीका है. इसके ल‍िए एक नींबू को बीच से काट लें. उसके कटे वाले हिस्से पर नमक छिड़क दीज‍िए. अब इस नमकीन नींबू को खारे पाी के न‍िशान और जंग वाले हिस्से पर गोलाई बनाते हुए रगड़‍िए, कुछ ही म‍िनट में आपको न‍िशान गायब होते द‍िखेंगे.

How to clean steel bucket steel ki balti saaf karne ke upay

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सिरका और बेकिंग सोडा का बनाइए लोशन



स्‍टील की बाल्‍टी पर बहुत ज्‍यादा खारे पानी के न‍िशान या जंग के न‍िशान हैं और बहुत रगड़ने के बाद भी नहीं जा रहे हैं और अब आप बाल्‍टी फेंकने की सोच रहे हैं, तो एक बार यह लोशन बनाकर रगड़ दीज‍िए. फ‍िर देख‍िए पांच म‍िनट में कैसे आपकी स्‍टील की बाल्टी चमक जाएगी. आप एक कटोरी में बराबर मात्रा में सफेद सिरका और पानी म‍िला लें. अब इस लोशन को पूरी बाल्‍टी पर लगाकर 15–20 मिनट के लिए छोड़ दें. फ‍िर उसके ऊपर बेकिंग सोडा छिड़कें और स्पंज से रगड़ें. सोडा सारे न‍िशान हटा देगा. पानी से धोने के बाद बाल्‍टी ब‍िल्‍कुल नई जैसी हो जाएगी.



बेकिंग सोडा बनाएं पेस्‍ट



रोजाना स्‍टील की बाल्‍टी धोने के ल‍िए बेक‍िंग सोडा का पेस्‍ट बना लें और जब बाल्‍टी का काम हो जाए तो स्‍पंज से पूरी बाल्‍टी पर यह लोशन लगाकर धो लें. इससे स्‍टील की बाल्‍टी पर पर्मानेंट न‍िशान बाल्‍टी पर नहीं होंगे और बाल्‍टी ब‍िल्‍कुल नई जैसी रहेगी.

टमाटर का रस है औषध‍ि



स्‍टील की बाल्‍टी के खारे पानी के न‍िशान हटाने के ल‍िए आपके किचन में बहुत ही कारगर चीज है. यह है टमाटर, जी हां टमाटर का रस भी खारे पानी के न‍िशान में काफी कारगर है. इसमें मौजूद प्राकृतिक एसिड सारे न‍िशान ढीला हल्‍का करने में एक औषध‍ि की तरह काम करता है.-जंग वाले हिस्से पर टमाटर का रस अच्‍छे से लगा लें. इसे करीब 30 मिनट तक छोड़ दें. उसके बाद स्क्रब से पांच म‍िनट तक रगड़ें और पानी से धो लें. सारे न‍िशान हट जाएंगे.



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