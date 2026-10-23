गिरगिट घर में ना आए इसके लिए क्या करें? सरीसृप को भगाने के लिए क्या जलाना चाहिए

गर्मियों के मौसम में अक्सर घर की दीवारों या छतों पर शिकार की तलाश में गिरगिट रेंगते हुए घर के अंदर आ जाते हैं. घर के अंदर आते ही अचानक से गिरगिट की बनावट को देखकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं. हालांकि, गिरगिट आमतौर पर इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता और न ही ये सांप की तरह जहरीले होते हैं. लेकिन इनका घर में रहना किसी को पसंद नहीं आता है. अगर आपके घर में भी गिरगिट घुस आया है तो डरने या उसे लाठी-डंडे से मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप बिना हाथ लगाए कुछ तरीकों से उन्हें सुरक्षित तरीके से घर से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं.

रंग बदलने से लगता है डर

अगर गिरगिट की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी खासियत उसका महौल के हिसाब से रंग बदलना होता है. जब गिरगिट घर के अंदर आता है तो पर्दे, सोफे या दीवारों के रंग में ऐसा घुल-मिल जाता है कि इसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है. लोग अक्सर डर के मारे इसे मारने की कोशिश करने लगते हैं. यह तरीका बिलकुल ठीक नहीं है. इसके अलावा, गिरगिट हमारे इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है और यह घर के छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़ों, मच्छरों और मक्खियों को खााकर एक तरह से हमारी मदद ही करता है.

गिरगिट को भगाने के लिए क्या जलाएं?

गिरगिट को लेकर कई मिथक है कि इसको भगाने के लइए गोबर के उपले, कपूर, गुग्गल या लहसुन-प्याज के छिललके जलाने की सलाह कई जगह दी जाती है. लेकिन यह कई हद तक ठीक नहीं है. अगर आप अपने घर में किसी प्रकार का धुआ करते हैं तो आपके घर में आग लगने की संभावना बड़ जाती है. अगर आपको गिरगिट को बचाना है तो इन सबकाा इस्तेमाल बिलकुल भी ना करें.

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घर में गिरगिट न आए इसके लिए क्या करें

अगर आपके घर में बार-बार गिरगिट आ रहा है तो सबसे पहले खिड़कियों पर बारीक जाली लगा दें. दरवाजों के नीचे की खाली जगह और दीवारों में मौजूद दरारों बिलकुल बंद कर दें, जिससे छोटे जीव घर के अंदर न आ पाए. साथ ही गिरगिट आमतौर पर कीड़े-मकोड़े खाते हैं. इसलिए घर के अंदर मच्छर, पतंगे और कीड़े आने से रोक दें. साथ ही घर के अंदर साफ-सफाई व्यवस्था बनाएं रखें. अगर आपके घर में गममले है तो उनके आसपास भी सफाई व्यवस्था को बनााएं रखें. अगर आपके घर में गिरगिट किसी प्रकार आ जाता है तो इसके खुद से पकड़ने से बचें और घर में छोटे बच्चों को दूर रखें.

घर में लगाएं सर्पगंधा जैसे पौधे

सोशल मीडिया पर ऐसा मिथक है कि कुछ सर्पगंधा पौधे है जिनसे गिरगिट दूर रहते हैं. इसके लिए आाप लहसुन, लौंग, दालचीनी के तेल या सर्पगंधा जैसे पौधों घर में लगाा सकते हैं. हालांकि यह बाात एक मिथक है इसका सही प्रमाण नहीं है. इसलिए इन्हें पक्का बचाव माानने की कोई जरूरत नहीं है.

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