RRB NTPC Answer Key 2026 Out: जारी हुई आंसर-की, 12 अप्रैल तक दर्ज कराएं आपत्ति

RRB NTPC CBT 1 Answer Key : रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने NTPC (Graduate Level) CBT 1 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है. अगर आपने भी यह परीक्षा दी थी, तो अब आप आधिकारिक पोर्टल rrb.digialm.com पर जाकर अपनी रिस्पॉन्स शीट और प्रश्न पत्र चेक कर सकते हैं.

ऐसे डाउनलोड करें अपनी आंसर-की:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrb.digialm.com पर जाएं.

होमपेज पर 'RRB NTPC CBT 1 Answer Key 2026' वाले लिंक पर क्लिक करें.

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि/पासवर्ड दर्ज करें.

लॉगिन करते ही आपकी आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट स्क्रीन पर आ जाएगी.

इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए एक प्रिंटआउट जरूर रख लें.

रेलवे की यह भर्ती प्रक्रिया हजारों पदों के लिए हो रही है, इसलिए समय रहते अपनी आंसर-की चेक करना और आपत्ति दर्ज कराना बहुत जरूरी है.