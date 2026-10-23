Scorpio Tarot Card Rashifal: पुरानी योजना को व्यवस्थित करने का प्रयास, तुरंत निर्णय लेने की स्थिति में सुधार

Scorpio Tarot Card Horoscope 23 October 2026 Vrashchik Tarot Card Rashifal: विदेश जाने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए नए मौके मिल सकते हैं.समय पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी आने वाले मौकों को प्राप्त कर सकते हैं. किसी बात को लेकर तुरंत निर्णय लेने की स्थिति आ सकती है. ज्यादा सोच विचार करने पर हाथ आया लाभदायक अवसर निकल सकता है. तुरंत निर्णय लेने की शक्ति को मजबूत बनाएं.अपने आत्मविश्वास और मनोबल में वृद्धि करें. दुविधाग्रस्त सोच सही निर्णय लेने में परेशानी कर सकती है. संतान के मित्रों और उसकी गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें. यदि किसी के व्यवहार में कोई स्थिति शंका उत्पन्न कर रही है. तो बातचीत कर शंका को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं.
व्यावसायिक/ Professional
नई योजना पर कार्य शुरू करने की जगह पुरानी योजना को व्यवस्थित करने का प्रयास करें. सामने आए कुछ अवसरों को प्राप्त करने के लिए तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ सकती है. व्यवसाय में प्रतिस्पर्धियों की निगाह आपकी गतिविधियों पर बनी हुई है. इस बात को लेकर सावधान रहे.समय पर लिए गए सही निर्णय से व्यवसाय में उन्नति के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. अपनी आगे की योजनाओं की गोपनीयता बनाए रखें. कुछ चीजों की जानकारी साझेदार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा ना करें.
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स्वास्थ्य/Health
कुछ समय से खाना खाने के बाद जलन का अनुभव हो सकता है. इस परेशानी को हल्के में ना ले.
आर्थिक स्थिति/Finance
शेयर्स में पैसा लगाने से पहले अनुभवी व्यक्ति से जानकारी ले सकते है.सही धन निवेश के लिए आर्थिक सलाहकार से मदद लेंगे.
रिश्ते/Relationship
विवाह से संबंधित बातों को अभी तक टालते रहने के कारण प्रिय परेशान हो सकता है.
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