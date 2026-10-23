Sagittarius Tarot Card Rashifal: वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति के आने से विवाद, संपत्ति की खरीद नुकसान की संभावना

Sagittarius Tarot Card Horoscope 23 October 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति के आने से विवाद हो सकता है. जीवनसाथी का किसी अन्य के साथ अंतरंग रिश्ता परिवार की परेशानी बढ़ा सकता है. इस समय जीवनसाथी से दूरी बना सकते है.किसी करीबी संबंधी के साथ पैसों का लेनदेन न करें.सामने वाले की मंशा पैसा लौटाने की नहीं है. यह बात उसकी बातों में नजर आ सकती है. बच्चों को नई तकनीकों के बारे में जानकारी दे सकते हैं. उनके साथ समय बिताकर उनकी सोच में सकारात्मकता बढ़ाएं.
व्यवसायिक/ Professional
अचानक से कार्यों में बाधा सकती है. इस स्थिति में कार्यों से भटकाव हो सकता है. सहयोगियों के मदद से कार्यों को पूरा करने की प्राथमिकता तय करें. संपत्ति की खरीद फ़रोख्त में बड़ा नुकसान हो सकता है.बिना कागजों की सही जांच पड़ताल किए की गई डील में आर्थिक नुकसान की स्थिति बन सकती है. इस स्थिति से उभरने के लिए पूरे पैसों का लेनदेन ना करें. पहले सही कागजों की मांग कर सामने वाले से कुछ समय ले सकते हैं.
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स्वास्थ्य/Health
लंबे समय तक बैठे रहने की आदत में बदलाव लाएं. कार्य के बीच-बीच में उठकर थोड़ी स्ट्रेचिंग करना राहत देगा.
आर्थिक स्थिति/Finance
अचानक से कहीं से धनराशि प्राप्त होने से उत्साहित होंगे.इस धन राशि का निवेश लंबी अवधि की योजना में कर सकते हैं.
रिश्ते/Relationship
नौकरी में स्थान परिवर्तन होने से प्रेम संबंध में दूरियां आ सकती है.प्रिय की नौकरी दूर से शहर में होने से दूरी बढ़ेगी.
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