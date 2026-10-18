Virgo Tarot Card Rashifal: संतान की उपलब्धि पर होगा गर्व, नई जिम्मेदारियों के चलते कार्य का बढ़ेगा अतिरिक्त बोझ

Virgo Tarot Card Horoscope 18 October 2026 Kanya Tarot Card Rashifal: शारीरिक रूप से कमजोरी महसूस कर सकते है. हालांकि इससे कार्य पूरा करने में बाधाएं नहीं आएंगी. संतान की उपलब्धि से गर्वित होंगे. बच्चों की गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास करें. उनको सही कार्य करने और बड़े लोगों का सम्मान करने की प्रेरणा दे सकते हैं. बच्चों को किसी भी तरह के विवाद में शामिल ना होने दे. किसी अजनबी के बार-बार घर में आने-जाने पर सावधान रहे. बच्चों और महिलाओं को ऐसे लोगों से दूर रखने का प्रयास करें.

व्यवसायिक/ Professional: कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने से कार्य का अतिरिक्त बोझ रह सकता है. जिम्मेदारियां को पूरा करने का दबाव उच्च अधिकारियों द्वारा डालने के कारण थोड़ी गहमागहमी न हो सकती है इस समय इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए सही तरीके से से कार्य पूर्ण करने में रुचि के सकते है. ऐसी कोई बात करो विवाद की वजह ना बनाएं, जिसका कोई उचित आधार ना हो. दूसरों की बातों में आकर किसी कार्य को आगे के लिए ना टालें.

स्वास्थ्य/Health: परिवार के सबसे छोटे सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं. बार-बार बीमार पड़ने के कारण उसके वजन में काफी गिरावट आ सकती है.

आर्थिक स्थिति/Finance: पैसों के लिए लेनदेन में सावधानी रखें. बिना लिखित कार्यवाही के किसी के साथ पैसों का लेनदेन ना करें.

रिश्ते/Relationship: karibi रिश्तेदार से मन मुटाव को दूर करने के लिए कुछ बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं.