Sagittarius Tarot Card Rashifal:- परिवार के किसी सदस्य के करीबी मित्र की गलत हरकत के चलते नाराज हो सकते हैं

व्यक्तिगत/Personal:-किसी की छोटी सी बात दिल पर गहरा से डाल सकती है. पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति से व्यर्थ की बात पर विवाद हो सकते हैं. अपने आसपास के लोगों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें. पारिवारिक मामले में कोई बाहरी व्यक्ति दखल देने की कोशिश कर सकता है. सामने वाले को स्पष्ट रूप से इस कार्य से दूर रहने की बात कर सकते हैं. परिवार के किसी व्यक्ति के करीबी मित्र से उसकी गलत हरकतों के चलते डांट सकते हैं. जिसके कारण परिवार के उस सदस्य से बोलचाल बंद हो सकती है.

व्यवसायिक/ Professional:- पैसे से जुड़ा कोई छोटा अवसर अच्छी उम्मीद लेकर आ सकता है.कार्य क्षेत्र में शैली में बदलाव लाकर सहकर्मियों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं.कला से जुड़े लोगों को नई तकनीकों का उपयोग कर अपनी पहचान मजबूत बनाने की कोशिश करना चाहिए.धैर्य और संयम के साथ अपने कार्य को समझदारी से पूरा करें. व्यवसायिक मीटिंग में भाग लेते समय अपनी भाषा और विचारों की स्पष्टता बनाए रखें.

स्वास्थ्य/Health:- जल्दबाजी में भोजन करने से बचें. शांत संगीत या कुछ समय मेडिटेशन जरूर करें.

आर्थिक स्थिति/Finance:- जुए और सट्टेबाजी में पैसा दुगुना करने को न लगाएं. ज्यादा लाभ देने वाली योजनाओं के लालच में न पड़ें.



रिश्ते/Relationship:- किसी पुराने मित्र से मुलाकात पुरानी यादों को ताजा कर सकती है. कुछ यादों की कड़वाहट के चलते मन उदास हो सकता है.