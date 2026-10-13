Leo Tarot Card Rashifal: प्रतियोगी परीक्षा में संतान की सफलता, सहयोगियों के साथ करें बेहतर टीम का निर्माण

Leo Tarot Card Horoscope 13 October 2026 Singh Tarot Card Rashifal: बच्चों के छोटे-छोटे उपलब्धियों से परिवार का वातावरण उत्साहित रहेगा. किसी प्रतियोगी परीक्षा में संतान की सफलता गर्वित करेगी. किसी पड़ोसी की गलत हरकतों के कारण परिवार की महिलाएं परेशान हो सकती है. इस समय सामने वाले को स्पष्ट रूप से चेतावनी दे सकते हैं. परिवार की सुरक्षा को लेकर सजग रहे.अजनबी लोगों से मेल मुलाकात करते समय बच्चों से दूरी बनाए रखें.

व्यवसायिक/ Professional

किसी बड़ी परियोजना में कार्य करने के लिए अच्छी टीमवर्क का चयन कर सकते हैं. सहयोगियों को उनकी योग्यता और काबिलियत के आधार पर अपने टीम में शामिल करेंगे. इस समय जरा-सी भी गलती की गुंजाइश न रखें. अपने सहयोगी और कर्मचारियों के साथ व्यवहार में लचीलापन और नम्रता बनाए रखें. किसी कार्य की पूरा न होने पर सामने वाले को डांटने की जगह उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करें. सभी के सहयोग से कार्यों को पूरा कर अच्छी सफलता प्राप्त करने की संभावना बढ़ा सकते हैं.

स्वास्थ्य/Health

सुबह के समय हल्की स्ट्रेचिंग या व्यायाम दिन भर स्फूर्ति बनाए रखेगी. पर्याप्त पानी पिए और रात को समय पर सोए.

आर्थिक स्थिति/Finance

अनावश्यक खर्चों के लिए परिवार में बजट बनाए रखें. अचानक से होने वाले खर्च बजट को बिगाड़ सकते हैं.

रिश्ते/Relationship

मित्र के माता-पिता के साथ उसके विवाह की बातचीत कर सकते हैं. सामने वाला अपने प्रिय से विवाह करने पर विचार कर रहा है

