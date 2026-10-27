Karwa Chauth 2026: 28 या 29 अक्टूबर कब है करवा चौथ? नोट कर लें पूजा से लेकर बायने तक की जरूरी सामग्री लिस्ट

Karwa Chauth 2026: हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत बेहद खास और पवित्र माना जाता है. इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं. सुबह सरगी खाने के बाद शुरू होने वाला ये व्रत रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने और पति के हाथों से जल ग्रहण करने के बाद संपन्न होता है. इस दिन महिलाएं सोलह शृंगार करती हैं, पूजा की थाली सजाती हैं और करवा माता की कथा सुनती हैं. कई महिलाओं के बीच करवा चौथ की सही तारीख को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है. इसी कड़ी में आज हम आपको करवा चौथ की सही तारीख और पूजा से लेकर बायने तक की जरूरी सामग्री लिस्ट बताने जा रहे हैं.

28 या 29 अक्टूबर कब है करवा चौथ?

पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 28 और 29 अक्टूबर की मध्यरात्रि 1 बजकर 6 मिनट पर शुरू होगी. वहीं, इस तिथि का समापन 29 अक्टूबर को रात 10 बजकर 9 मिनट पर होगा. ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए करवा चौथ का व्रत 29 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा.

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करवा चौथ की पूजा के लिए जरूरी सामग्री

करवा और उसका ढक्कन (मिट्टी, पीतल या तांबे का)

पूजा की थाली

करवे की सींकें

छलनी

जल का कलश

पान

देसी घी

शहद

पिसी हुई चीनी

रोली

कुमकुम

मौली

चंदन

अक्षत

फूल

माला

दूर्वा

हल्दी

फल और मिठाई

आटा की लोई

थोड़े चावल

दीपक

अगरबत्ती या धूपबत्ती

चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए जरूरी चीजें

छलनी

करवा

छोटा दीपक

कलावा

साफ जल

बायने की जरूरी चीजें

श्रृंगार का सामान

फल

मिठाई

वस्त्र

करवा

दक्षिणा

मीठे पकवान

सूखे मेवे

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