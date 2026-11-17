ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा गुरु यानी बृहस्पति की चाल का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है. कहते हैं कि जब-जब गुरु अपनी स्थिति बदलते हैं, तो उसका सीधा असर मेष से लेकर मीन तक की सभी 12 राशियों पर पड़ता है. वैसे भी गुरु सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रहों में गिने जाते हैं, इसलिए इनका प्रभाव लंबे समय तक और गहरा रहता है. अगर आप भी यह जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि आने वाला साल आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो ये स्टोरी आपके काम की है. आइए जानते हैं कि साल 2027 में गुरु का गोचर किन राशियों की किस्मत चमकाने वाला है.

साल 2027 में कब-कब बदलेगी गुरु की चाल?

पंचांग के हिसाब से देखें तो साल 2027 में देवगुरु बृहस्पति कुल तीन बार अपनी चाल और राशि में बदलाव करेंगे. फिलहाल गुरु सूर्य की राशि सिंह में विराजमान हैं, लेकिन आने वाले साल की शुरुआत यानी जनवरी के महीने में ये वृश्चिक से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. इसके बाद जून के महीने में गुरु फिर से सिंह राशि में गोचर करेंगे. वहीं, साल के अंत यानी नवंबर के महीने में इनकी चाल में एक और बदलाव देखने को मिलेगा.

मिथुन राशि:

मिथुन राशि वाले लोगों के लिए 2027 का यह गोचर तरक्की के नए रास्ते खोलेगा. बिजनेस करने वालों के पास ढेरों नए मौके खुद चलकर आएंगे. बस आपको सही समय पर सही फैसला लेने की सूझबूझ दिखानी होगी, बाकी सफलता आपके कदम चूमेगी.

कर्क राशि:

अगर आप लंबे समय से नौकरी की तलाश में थे या फिर मनचाही जॉब पाना चाहते थे, तो साल 2027 आपकी यह मुराद पूरी कर सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय बहुत ही शानदार रहने वाला है और धन लाभ के भी मजबूत योग बन रहे हैं.

सिंह राशि:

सिंह राशि के जातकों को इस साल अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने का मौका मिलेगा. हालांकि, पैसा कमाने के साथ-साथ आपको समझदारी से निवेश करने और अपनी बचत पर भी बराबर ध्यान देना चाहिए, ताकि भविष्य सुरक्षित रहे.

कन्या राशि:

करियर के लिहाज से देखा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए यह समय बेहद पॉजिटिव रहने वाला है. दफ्तर में आपको अपने बॉस का पूरा सपोर्ट मिलेगा. इसके अलावा, आमदनी बढ़ाने और अपने फाइनेंस को बेहतर करने के कई बेहतरीन चांस हाथ लगेंगे.

वृश्चिक राशि:

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर शुभ परिणाम लेकर आएगा. ऑफिस में आपको कुछ नए और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स सौंपे जा सकते हैं. बस एक बात का ध्यान रखें कि कहीं भी पैसा लगाने से पहले थोड़ा सोच-विचार जरूर कर लें, फायदा पक्का होगा.

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