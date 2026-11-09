Aaj Ka Rashifal: मेष, वृषभ और कर्क राशि को मिलेगा लाभ, जानिए आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज 9 नवंबर और दिन सोमवार है. आज का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर, जिम्मेदारियां और महत्वपूर्ण फैसले लेकर आ सकता है. चंद्रमा के गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों पर पड़ेगा. आज के दिन किसी को धन का लाभ मिलेगा, तो किसी को प्यार, परिवार, रोजगार में शुभ संकेत मिलेगा. जानिए मेष से लेकर मीन तक, आज का राशिफल.

मेष राशि

ग्रह चाल आपके अनुकूल चल रहा है. मंदिर दर्शन से लाभ प्राप्त होगा. उपयोगी वस्तु खरीदी जाएगी. नए काम बनेंगे. यश उपलब्धि सहयोग रहेगा. घर गृहस्ती में खुशी का समावेश होगा. पुरानी मित्रता सुचारू रूप से बनेगी. यात्रा लाभप्रद रहेगा. अचानक धन का भी योग है. पड़ा उन्नति हर्ष उल्लास का विषय बना रहेगा.

वृषभ राशि

शत्रु षड्यंत्र लोको पवार से बचे रहें. बुराई करने वाले लोगों पर ध्यान ना दें. किसी से भी ज्यादा क्रोध में बात ना करें. आत्म शक्ति विकास होगा. काम क्रोध तथा लाभ न करें. उससे आपको हानि हो सकती है. भूमि वहां लेन देन से लाभ होगा. राज्य समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगा.

मिथुन राशि

मेहनत पर निरंतर प्रयास परिश्रम करते रहें. योजना पूर्ति में किसी का सहयोग अपेक्षित रहेगा. कुछ विशेष लाभ प्राप्त होंगे. मेहनत के चलते भाग्य परिवर्तन होगा. आगम प्रताप का नया रास्ता खुलेगा. सुबह समाचार मिलेंगे. बनते बिगड़ते परिवेश में नए आयाम मिलेंगे. बड़े अधिकारियों से सावधानी पूर्वक पेश आएं.

कर्क राशि

दूर समीप की यात्रा पर विचार बनेगा. यह समय बहुत अच्छी व्यवस्थाओं को लेकर आ रहा है. देव दर्शन से लाभ मिलेगा. कार्य आरंभ करें. सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रहा है. जमीन जायदाद में आपका फायदा होगा. राजनीतिक क्षेत्र में सितारा बुलंद होगा. मित्र संयोग से योजना पूरी होगी.

सिंह राशि

इष्ट मित्रों के सहयोग की आशा व्यर्थ रहेगी. मर्यादा रहित व्यवहार से बचे रहें. महिलाओं से दूरी बनाकर के रखें. गोचर की अनुकूलता से मन प्रसन्न होगा. धार्मिक कार्य की इच्छा जागरूक्ष हो रही है. धर्म कर्म में लग रहे. आपका मन अच्छा होगा.

कन्या राशि

नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं. गाड़ी मोटर से बचकर के रहें, आपका दिमाग अशांत रहेगा. विचार बहुत ज्यादा कर सकते हैं. भावना में आ सकते हैं. गृह सुचारू रूप से सुधरेगा. प्रतियोगिता में नंबर कम मिलेंगे. अधूरा काम पूरा होगा. राज्य समाज पद प्रतिष्ठा में गिरावट दिखाई दे रहा है.

तुला राशि

अनजान व्यक्ति से दोस्ती आपके हित में नहीं रहेगी. स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखें. आपका मन अशांत रहेगा. देव दर्शन से ऊर्जा मिलेगी. पड़ोसियों से सावधान रहें. असफलता के मध्य सफलता दिखाई दे रहा है. आमोद प्रमोद से लाभ मिलेगा. घर गृहस्ती में हर्ष उल्लास बनेगा.

वृश्चिक राशि

घूमने फिरने का अवसर मिलेगा. मां आध्यात्मिक की ओर लगा रहेगा. कारोबार में आश्चर्यजनक लाभ होगा. बनते बिगड़ते परिवेश में नए आयाम मिलेंगे. भौतिक सुखों पर भोग का सामान खरीदा जाएगा. बढ़ाते उत्तरदायित्व को संभाले और सफलता के मध्य सफलता मिलेगी.

धनु राशि

आशा निराशा का योग सामान्य है. मित्रों से मदद मिलेगी. अपेक्षित वस्तु खरीदी जा सकती है. आपका मन में सोचा हुआ कार्य नहीं बनेगा. नए मित्र से भी लाभ मिलेगा. सोच विचार हुआ कार्य न करें. धार्मिक यात्रा से लाभ प्राप्त होगा. धन की भी आगम प्रताप का नया रास्ता खुल रहा है. अचानक धन का भी योजना बना हुआ है.

मकर राशि

आध्यात्मिक उन्नति होगी. दांपत्य जीवन से सुख मिलेगा. बच्चों का मन अवश्य रखें. उसमें लाभ दिखाई दे रहा है. नौकरी का पूर्ण योग हैं, परिश्रम अत्यधिक रहने वाला है, अचानक लाभ के योग बन रहे हैं. सूझबूझ से काम लें. बैंक बैलेंस बढ़ेगा. उपयोगी वस्तु खरीदी जाएगी. समझ में मान सम्मान भी बढ़ेगा.

कुंभ राशि

कानूनी विवाद सुलझेगा. देश विदेश से शुभ समाचार आएगा. घर गृहस्ती में हास्य रस बढ़ेगा. स्वयं से सूझबूझ कर काम ले बच्चों के परिणाम उत्तम होंगे, इच्छित वस्तु का योग सामान्य है. ग्रह स्थिति मनोशाह में वृद्धि होगा. पड़ोसी ही आपकी परेशानी बढ़ा सकता है. ग्रह स्थिति में सुधार होगा.

मीन राशि

देश-विदेश से शुभ समाचार मिलेगा. आमोद प्रमोद बढ़ेगा. योजना आपूर्ति में कोई रुकावट पैदा कर सकता है. ग्रह चल का प्रभाव मध्यम रहेगा. पारिवारिक क्षेत्र के सपोर्ट के द्वारा आपका कार्य बनेगा. शारीरिक व व्यापारिक परेशानियां बढ़ सकती है. कठिन परीक्षा का समय चल रहा है. दिया हुआ धन आपको प्राप्त हो जाएगा.