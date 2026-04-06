UP Board Result 2026: कॉपियों की चेकिंग हुई पूरी, जानें कब आएगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट

UPMSP UP Board 10th 12th Result 2026 Date: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) के लाखों छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी खबर है. यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की कॉपियों की चेकिंग 4 अप्रैल को पूरा कर ली गई है.अब करीब 52 लाख छात्रों की नजरें सिर्फ एक ही सवाल पर टिकी हैं - यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा?

UPMSP UP Board 10th 12th Result 2026 Expected Date : कॉपियों की चेकिंग पूरी, अब अगली तैयारी

बता दें इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच आयोजित की गई थीं. लगभग 3 करोड़ कॉपियों की चेकिंग का भारी-भरकम काम रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया है. बोर्ड ने अब स्कूलों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे छात्र-छात्राओं के इंटरनल असेसमेंट के नंबर 6 और 7 अप्रैल तक हर हाल में पोर्टल पर अपलोड कर दें.

UPMSP UP Board 10th 12th Result 2026 Expected Date : प्रैक्टिकल परीक्षा का आखिरी मौका

जो छात्र किसी कारण इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे, उन्हें बोर्ड ने एक और मौका दिया है. ऐसे छात्र 9 और 10 अप्रैल को अपनी प्रैक्टिकल परीक्षा दे सकते हैं. इसके बाद बोर्ड रिजल्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा.

UPMSP UP Board 10th 12th Result 2026 Expected Date : कब घोषित होगा परिणाम?

बोर्ड की तैयारी को देखते हुए माना जा रहा है कि UP Board Result 2026 की घोषणा 20 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच कभी भी की जा सकती. हालांकि, रिजल्ट की तारीख की घोषणा बोर्ड की तरफ से अभी तक नहीं की गई है.

UPMSP UP Board 10th 12th Result 2026 Expected Date : ऑनलाइन कैसे चेक करें अपना रिजल्ट?