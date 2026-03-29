बच्चों की सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम में हरियाणा का पहला 'सेफ स्कूल जोन' शुरू

बच्चों की सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा का पहला "सेफ स्कूल जोन" शनिवार को शुरू किया गया. इस पहल को सरकारी स्कूलों के आसपास सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है. इस परियोजना का उद्घाटन गुरुग्राम नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त रविंदर यादव ने किया. इस परियोजना को गुरुग्राम नगर निगम (MCG) के सहयोग से, 'गुरुग्राम विज़न ज़ीरो' कार्यक्रम के तहत 'राहगीरी फाउंडेशन' द्वारा लागू किया जा रहा है.

अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र यादव ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा, उनके उज्ज्वल भविष्य और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों को हल करने के लिए मिलकर काम करना है. उन्होंने आगे कहा कि जिस सड़क पर बच्चे और बुजुर्ग बिना किसी चिंता के चल सकें, वह वास्तव में सभी के लिए सुरक्षित होती है. उन्होंने कहा कि कादीपुर गांव में बनाया गया यह 'सेफ स्कूल ज़ोन' राज्य में एक नई शुरुआत है, और भविष्य में इसका विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी किया जाएगा. अपने संबोधन में, SDM संजीव सिंगला ने कहा कि 'सेफ स्कूल ज़ोन' जैसी पहल समाज में एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है, जिसमें बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है.

उन्होंने आगे कहा, "इस तरह के प्रयास न केवल स्कूलों के आसपास एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करते हैं, बल्कि अभिभावकों में भी विश्वास जगाते हैं. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रशासन और जनता के संयुक्त प्रयासों से ही यह पहल सफल हो सकती है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि हर बच्चे को एक सुरक्षित वातावरण में शिक्षा प्राप्त हो."

हर दिन सड़क दुर्घटनाओं में होती है 42 बच्चों की मौत

औसतन, देश में हर दिन सड़क दुर्घटनाओं में 42 बच्चों की मौत हो जाती है. कादीपुर के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग 80 प्रतिशत बच्चे पैदल चलकर स्कूल आते हैं. पहले उन्हें बिना फुटपाथ, सुरक्षित क्रॉसिंग या चेतावनी संकेतों वाली व्यस्त सड़कों को पार करना पड़ता था. बयान में कहा गया है कि अब, इस 'सेफ स्कूल ज़ोन' के तहत, सड़क को पूरी तरह से सुरक्षित बना दिया गया है.

अधिकारी ने बताया कि यहां बच्चों के लिए सुरक्षित फुटपाथ, ऊंची और स्पष्ट 'ज़ेबरा क्रॉसिंग', 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा, प्रतीक्षा क्षेत्र और जागरूकता बढ़ाने के लिए आकर्षक 'वॉल आर्ट' की व्यवस्था की गई है.