Pat Cummins: "मैंने कभी नहीं सोचा था...", अफ्रीका के खिलाफ जीत के बाद कप्तान पैट कमिंस ने भारत के खिलाफ फाइनल मुकाबले को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान

Pat Cummins on Win Over SA in WC 2023 Semifinal

Pat Cummins on Win Over South Africa: आस्ट्रेलिया ने विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका (SA vs AUS) को तीन विकेट से हराकर फाइनल (IND vs AUS WC 2023 Final) में प्रवेश किया जिसमें उसका सामना 19 नवंबर को अहमदाबाद में भारत से होगा. आस्ट्रेलिया ने जीत के लिए 213 रन के लक्ष्य को 47.2 ओवर में सात विकेट गंवाकर हासिल कर लिया. पांच बार के चैम्पियन आस्ट्रेलिया ने गुरूवार को यहां दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को तीन विकेट से हराकर अपने आठवें विश्व कप फाइनल में प्रवेश किया जिसमें 19 नवंबर को अहमदाबाद में उसका सामना मेजबान भारत से होगा.

जीत के बाद पैट कमिंस ने कहा