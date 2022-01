UP TET 2021 Exam: वैध डॉक्यूमेंट्स नहीं होने पर यूपी टीईटी कैंडिडेट्स को नहीं मिली एग्जाम सेंटर पर एंट्री

UP TET LATEST Exam: कई उम्मीदवारों को वैध दस्तावेज पेश नहीं करने पर प्रवेश से वंचित कर दिया गया

UP TET Latest Exam: रविवार को नोएडा के एक केंद्र में यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP TET) में उपस्थित होने वाले कई उम्मीदवारों को वैध दस्तावेज पेश नहीं करने पर प्रवेश से वंचित कर दिया गया. यूपी टीईटी (UPTET) के उम्मीदवारों का दावा है कि उन्हें नोएडा में सेक्टर 30 डीपीएस परीक्षा केंद्र में प्रवेश से वंचित कर दिया गया है. एक उम्मीदवार ने दावा किया,‘हमारे पास सभी दस्तावेज हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि हम प्रिंसिपल के हस्ताक्षर पेश करें.अगर संबंधित व्यक्ति इलाहाबाद में है तो मैं इसे कैसे प्राप्त करूंगा.वे हमें परीक्षा केंद्र में जाने नहीं दे रहे हैं.'वहीं एक दूसरे उम्मीदवार ने कहा कि इस परीक्षा केंद्र का गेट शेड्यूल समय से पहले बंद कर दिया गया था. एक और उम्मीदवार ने कहा,‘राज्य के सारे स्कूल बैंद हैं. हमने कहा था कि एडमिट कार्ड किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा अटेस्टेंड होना चाहिए. जब कोई अधिकारी अटेस्ट करता है तो यह स्वाभिक है कि वह ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स चेक करता है. इसके वावजूद वे हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं. वे हमें सलाखों के पीछे डालने की धमकी दे रहे हैं. हमारे पास सरकारी आईडी प्रूफ सहित सभी दस्तावेज हैं.'वहीं कुछ उम्मीदवार गेट पर तख्ता लेकर विरोध करते नजर आएं. इस बीच, नोएडा के एडीसीपी (ADCP) रणविजय सिंह ने कहा, ‘जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे, उन्हें यहां के अधिकारियों के अनुसार अनुमति नहीं थी. मार्कशीट सत्यापन के लिए, उन्हें इस पर प्रिंसिपल या किसी संबंधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसे कहीं और से प्राप्त किया, यही कारण है कि उन्हें प्रवेश से वंचित कर दिया गया था'. बता दें कि पिछले साल UP TET का पेपर कैंसल कर दिया गया था. पेपर के लीक हो जाने के बाद पिछले साल यूपी टीईटी (UP TET) पेपर रद्द कर दिया गया था. आज यूपी टीईटी (UP TET) परीक्षा पूरे राज्य में हो रही है. लखनऊ के इस्लामिया कॉलेज में, उचित COVID प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परीक्षा आयोजित की गई थी. राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी महीने अधिकारियों को यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने की पूरी व्यवस्था करने का निर्देश दिया था. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने राज्य में कोविड ​​​स्थिति के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को 23 जनवरी को निर्धारित यूपीटीईटी (UP TET) आयोजित करने के लिए व्यापक व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे.